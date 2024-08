Diego Pablo Simeone: "Necesitamos mejorar en la contundencia porque el fútbol es cada día más claro"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que su equipo necesita "mejorar en la contundencia porque el fútbol es cada día más claro" al respecto, tras el 0-0 cosechado este miércoles por los colchoneros frente al RCD Espanyol en el Cívitas Metropolitano, en el transcurso de la jornada 3 en LaLiga EA Sports. "Controlamos el partido en todo momento, en un partido donde me quedo con todas las cosas buenas, me quedo con la búsqueda del juego que apareció tanto en el primer tiempo como en el segundo. Necesitamos mejorar en ese aspecto de la contundencia porque el fútbol es cada día más claro y necesitamos esa contundencia", comentó el 'Cholo' Simeone en una rueda de prensa después del encuentro en el Metropolitano. "Vamos a quedarnos con las cosas positivas porque fueron muchísimas. Hubo 30 minutos del inicio del partido donde el equipo generó situaciones con muy buen juego, generó situaciones provocándolas contra una defensa que intentó defender muy cerrada, muy ordenada. Pero así y todo, tuvimos cuatro o cinco situaciones para poder marcar", destacó. "En el segundo tiempo, ya en los 15 minutos finales del primer tiempo, el equipo bajó un poco la intensidad en el juego y por eso queríamos seguir con la misma línea que arrancamos en el segundo tiempo, provocando con los cambios gente fresca, buen paso. Y bueno, pasó más por la derecha que por la izquierda, Llorente y Barrios se combinaron mejor que el Riquelme-Griezmann y eso nos generó que no tuviéramos tantas situaciones en el segundo tiempo", explicó el técnico argentino. En este sentido, ahondó en su explicación. "Yo creo que el segundo tiempo también lo manejamos bastante bien. Repito, por la derecha se encontraban bien Llorente y Barrios. Creo que una de las primeras fue la jugada de Griezmann para Barrios, que juega atrás y que nadie llega para empujarla. Tuvimos varias situaciones que pudimos haberlas resuelto mejor en el tramo final del juego", argumentó al respecto. "Paralelamente, creo que sostuvimos bastante bien la posibilidad de contragolpe con jugadores rápidos como tiene el Espanyol. Y vuelvo a repetir, nos habría gustado ganar, creo que buscamos desde todos los caminos encontrar el partido que nos acercara a ganarlo", agregó el 'Cholo'. "Ya van a preguntar alguno, el cambio de Reinildo por Sorloth fue porque el equipo se estaba partiendo. Y cuando un equipo se parte, se puede ganar o se puede perder; y a mí ese juego no me gusta, prefiero controlarlo. Creo que lo volvimos a controlar, no sufrimos, tuvimos alguna situación más, dos goles anulados y... bueno, nos quedamos con este 0-0 que nos deja muchas cosas positivas. ¿Lo negativo? La poca contundencia que tuvimos en la parte más importante del partido", dijo. Por otra parte, no valoró el posible interés del Atlético en Luis Milla. "No hablo de jugadores que no están en nuestro plantel, como he hecho siempre", contestó sobre los rumores en torno al centrocampista del Getafe CF. No en vano, las críticas podrían empezar si los fichajes no carburan. "Sí, es normal. Es normal y entendible, la gente es hincha, es aficionado. Si yo fuese un aficionado, pensaría lo mismo; pero soy entrenador", respondió sobre la desazón en el estadio colchonero. "El aprendizaje es el que te marca la competición. Una competición muy dura, muy difícil, en la que obviamente todos los partidos tienen sus dificultades. El partido pasado atacamos menos veces e hicimos tres goles. En este partido atacamos muchas más veces e hicimos menos. Yo creo que el equilibrio entre las dos partes lo tenemos que encontrar para potenciar lo que tenemos, que es muy bueno", concluyó Simeone.

