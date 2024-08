Ancelotti: "Tenemos que encontrar una solución rápida"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado, tras el segundo empate del equipo a domicilio ante la UD Las Palmas (1-1), que deben encontrar "una solución rápida" para empezar a ganar partidos y recuperar "la solidez del año pasado", además de negar que el problema sea "futbolístico ni mental". "Ha sido un mal primer tiempo, nos cuesta buscar la portería en este momento. Tenemos que aguantar, sufrir un poco, porque el equipo no tiene un buen equilibrio, no somos rápidos en la circulación del balón, nos cuesta recuperar el balón, poco equilibrio, más o menos todo lo que nos pasó contra el Mallorca. He visto mejoría en el equipo, pero tenemos que buscar una solución rápida. Creo que la vamos a encontrar", declaró en rueda de prensa. En este sentido, recalcó que "no es un problema futbolístico" ni "mental". "Lo he detectado porque el juego es lento, no hay mucha movilidad y el balón llega los delanteros cuando el equipo rival está cerrado. Sin balón, nos cuesta ser compactos, dejamos espacio entre líneas. El problema es bastante claro, hay que buscar la solución", dijo. "Yo no creo que sea un problema mental porque el equipo entrena bien. Es un problema que a veces no se siente. En el fútbol pasa que no eres capaz de encontrar la mejor manera de jugar y de ser sólido y contundente, como siempre es este equipo. Yo no veo falta de carácter o falta de actitud. Las cosas no están saliendo bien, tenemos que arreglarlo pronto. No podemos dejar puntos como nos los hemos dejado en los últimos dos partidos fuera", prosiguió. Además, el técnico italiano instó a "trabajar y focalizarse" en lo que deben hacer, después de tres partidos que han mostrado "muchas cosas que no están saliendo bien". "Nos cuesta encontrar la solidez que tuvimos el año pasado. Ahora no tenemos que buscar excusas porque el calendario aprieta, tenemos que buscar la mejoría muy rápidamente. Tenemos otro partido el domingo. Yo tengo que ser más claro en la estrategia para darle claridad a los jugadores. Nos está costando más de lo que se podía pensar", subrayó. Por otra parte, Ancelotti aseguró que es él quien tienen que buscar la solución y que "no la pueden buscar los jugadores". "Cuando hay un problema es el entrenador el que tiene que asumir la responsabilidad de buscar la solución. Yo creo que la voy a encontrar. La solución es que el equipo vuelva a jugar bien y a ser sólido", indicó. "Cuando tenemos el bloque medio, el equipo no es compacto, hay mucha distancia entre las líneas de los medios, de los delanteros y de las defensas. Creo que la presión muy alta la hemos hecho bien porque hemos sacado muchas veces el balón largo. Lo que nos falta es cuando tenemos el bloque medio, tenemos que ser más sólido y recuperar la presión", expresó antes de afirmar que "la plantilla está cerrada".

