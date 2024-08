Albares asume que no se presentarán actas en Venezuela y propone que la UE estudie respuesta a la crisis

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asumido este jueves que las autoridades electorales de Venezuela no presentarán las actas oficiales que puedan acreditar el triunfo de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales de hace un mes, por lo que ha defendido que la Unión Europea estudie "herramientas" para propiciar un diálogo interno entre Caracas y oposición. "Ya hemos dado un tiempo más que razonable para que se entreguen las actas y vemos que esto no se va a cumplir", ha afirmado el titular de Exteriores de España a su llegada al encuentro con los homólogos europeos en el marco de la cita informal en Bruselas. En este sentido, Albares ha indicado que hay que "rendirse a la evidencia" de que las actas electorales no se van a conocer y es por ello que la UE tiene que actuar en consecuencia. "No hay voluntad de presentarlas y, por lo tanto, ni de verificarlas. Tenemos que analizar entre los 27 cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para que avance esa voluntad", ha señalado, sin querer desvelar exactamente si España propondrá sanciones aunque es una opción que por el momento tampoco ha descartado. A su juicio, la UE tiene que estudiar qué puede hacer para lograr un diálogo entre venezolanos que permita una "solución negociada, pacífica y genuinamente venezolana". Así, ha apostado por que España actúe "con inteligencia" y de la mano de los socios europeos para que haya una posición común en el seno de la UE y con los países de Latinoamérica. "Nosotros no tenemos un objetivo en concreto, pero sí vamos a hacer hoy un análisis, desde luego yo le voy a pedir a los otros 26 ministros exteriores que lo hagan conjuntamente conmigo", ha dicho. RECONOCER A GONZÁLEZ NO ESTÁ EN LA MESA Respecto a la posibilidad de reconocer al candidato opositor Edmundo González como presidente venezolano, después de que en la UE haya deslizado que habría ganado las elecciones a tenor de las actas presentadas por las fuerzas opositoras, el ministro de Exteriores ha asegurado que "en estos momentos no es la posición común de la UE". "Hay un no reconocimiento que es lo que plantea el Gobierno. Por supuesto, yo creo que hoy eso aún va a quedar muy claramente", ha subrayado Albares, reiterando que sin actas que demuestren la victoria de Maduro, la UE no aceptará los resultados. "Tenemos que actuar con inteligencia para no hacer simplemente frases grandes o elocuentes que por supuesto podrían ser durante 24 horas muy efectistas pero muy poco efectivas para que se consiga una solución venezolana y definitiva", ha explicado. Respecto a la opción planteada por Brasil para repetir las elecciones en Venezuela, a modo de segunda vuelta, y dirimir la situación con observación internacional, Albares ha apuntado que "como hipótesis intelectual" se podría apoyar si es lo que deciden gobierno y oposición en un diálogo. En todo caso, ha recordado que ambas partes descartan por el momento este escenario. "No lo apoyan y, por lo tanto, yo creo que eso no es una opción en estos momentos", ha argumentado. En la reunión participará por videoconferencia Edmundo González, a propuesta del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, quien ha señalado que la situación es "critica" y expresado la preocupación por las detenciones y represión contra los partidos opositores en Venezuela. "La llamada de Edmundo González será muy importante. Espero que al final del día los ministros decidan qué decir de los resultados de las elecciones. Claramente digo que Maduro no puede ser considerado el ganador legitimo de las elecciones", ha apuntado el jefe de la diplomacia europea. La UE por el momento insiste en que solo aceptará unos resultados "verificables" que garanticen el respeto de la voluntad del pueblo venezolano y aunque no ha dado el paso de señalar a Edmundo González como ganador, sí sugiere que las actas presentadas por la oposición darían "una mayoría significativa" a su candidato. Así las cosas, se espera que en la cita de este jueves los 27 redoblen el mensaje de apoyo a la mediación internacional para facilitar un diálogo venezolano que dé garantías a ambas partes y permita restaurar la democracia en el país latinoamericano.

