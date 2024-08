O'Connor: "He tenido un mal momento"

Padrón (A Coruña), 28 ago (EFE).- El australiano Ben O'Connor (Decathlon Ag2r), líder de la Vuelta ciclista a España tras once etapas disputadas, admitió este miércoles que pasó "un mal momento" ante rivales que habían sido superiores.

"Se puede decir que he tenido un mal momento, sí. Era un final muy explosivo, y ya habido unos cuantos rivales que han estado muy fuertes. No es el peor escenario. No soy ingenuo, hay muchos corredores que son muy peligrosos en esta carrera", dijo.

O'Connor perdió 37 segundos respecto a sus rivales directos de la general, empezando por Primoz Roglic, quien atacó con dureza en el último puerto, y siguiendo con el español Enric Mas y el ecuatoriano Richard Carapaz.

"He tenido días mejores, y esta es la historia de la Vuelta por ahora: un día bueno, uno regular, uno bueno, uno regular… Espero que pueda cambiar esto y que cada día sea un buen día", concluyó. EFE

soc/sab