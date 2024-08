Juango Ospina asegura que están "ansiosos" por conocer la sentencia en contra de Daniel Sancho

A tan solo unas horas de conocer la sentencia en contra de Daniel Sancho, acusado de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta en Tailandia, Juango Ospina, abogado de la familia Arrieta, nos ha confesado cómo se encuentran sus más allegados. "Lo afrontamos con tranquilidad", aseguraba Juango, quien explicaba que están "ansiosos por conocer el fallo" después de un año del fallecimiento de Edwin y de sufrimiento continuo por esclarecer el caso. En cuanto a la familia de Edwin, el abogado nos ha desvelado que "está destrozada, no levantan cabeza, Darling el 2 de agosto hablé con ella, pasaba un año del fallecimiento de su hermano y era muy difícil hilar una frase". Además, tras las últimas informaciones que apuntan a que Daniel estaría escribiendo un libro en prisión, ha desvelado que "esto va a hacer una herida más en la familia y confían que la sentencia de mañana sea ejemplarizante porque sino, no van a poder cerrar este capítulo" porque "en ese libro Daniel va a seguir defendiendo su versión". Por último, tras las acusaciones de que la acusación del caso ha podido filtrar la sentencia horas antes de hacerse pública, Juango ha expresado que "esto es parte de esta guerra informativa y de la distorsión de la realidad, creo que ha quedado claro que no ha habido filtración y que nadie ha tenido acceso a esa sentencia".

Compartir nota: Guardar Nuevo