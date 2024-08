Hansi Flick: "Olmo marcó la diferencia en la segunda parte"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, comentó este miércoles que el mediapunta Dani Olmo "marcó la diferencia en la segunda parte" durante su partido contra el Rayo Vallecano en la jornada 3 de LaLiga EA Sports, donde precisamente un gol del jugador egarense culminó la remontada de los culés para ganar por 1-2. "Creo que el comienzo de la segunda parte fue bueno para nosotros y la razón fue que él estaba en el campo. Así que creo que tienes razón, que lo está haciendo muy bien", respondió Flick a un periodista desde la sala de prensa del Estadio de Vallecas. "También enfrente del balón, siempre estuvimos cerca del balón. Su presión a los rivales fue muy buena; así que sí, marcó la diferencia en la segunda parte", indicó. "Sabemos lo que ocurre aquí, así que creo que el equipo estaba preparado para esto. Defendimos bien, pero no a la perfección en la primera mitad. Pero epara la segunda mitad le dije al equipo que con el 80% no es posible ganar aquí, en esta atmósfera. Y también el Rayo lo hizo muy bien. Mandan muchos balones en largo, pero con jugadores rápidos. Y defender esto es muy difícil, tenemos que poner presión en el balón y lo hicimos mucho mejor en la segunda mitad", señaló Flick. Las preguntas sobre Olmo siguieron en la rueda de prensa. "Él esperaba desde hace mucho tiempo marcar un gol y ganar con el Barça. Cuando entró, ya visteis que tuvimos más control. Por el gol y por Pedri también, tenía otro jugador para combinar y fue muy bueno. Para él, la posición de su gol es algo seguro. Y también frente a la portería, él sabe exactamente cómo hacer goles para ser un centrocampista. No es lo habitual, pero él es muy bueno en eso", destacó el técnico alemán. Por otra parte, lamentó la posible lesión grave de Marc Bernal. "No lo veo bien. Pero bueno, creo que estuvo bien para el equipo, ya lo pudimos ver cuando hubo espacios. Creo que ha hecho un partido fantástico esta noche, una gran actuación con solo 17 años. Ha sido increíble, pero duele [la lesión] y es una triste victoria", afirmó. Luego aseguró que "por supuesto, cuando tomamos las decisiones correctas" sí se congratula de las remontadas. "Pero no toca decir que tenemos nueve puntos y todo está bien, porque no es así", advirtió. "Analizaremos todo y luego, claro, el próximo partido es el sábado y tenemos que jugar mejor, mucho mejor que en la primera mitad", reiteró. "Está muy cerca ese partido. Ahora tenemos que pensar en todo ello, pero al final tenemos muchos jugadores, así que creo que después del parón de selecciones quizás uno o dos jugadores regresarán. Podemos ver qué sucede, pero también podemos cubrir cada puesto. No es un problema", concluyó Flick acerca de las alternativas de su plantilla.

