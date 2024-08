Dolly Parton honra a su padre analfabeto fomentando la lectura infantil en varios países

Washington, 28 ago (EFE).- La cantante estadounidense Dolly Parton recordó en un acto en Kansas City la razón de que esté volcada en poner fin al analfabetismo y fomentar la lectura a través de una fundación que distribuye gratuitamente libros a menores de cinco años: su padre nunca pudo aprender a leer.

“En la montañas mucha gente nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela porque tenía que trabajar en el campo" para "sacar adelante a sus familias", afirmó la cantante de 78 años ante la audiencia reunida en el Folly Theather de la ciudad de Missouri en un acto de su fundación, The Imagination Library (La biblioteca de la imaginación).

Además de hablar sobre la importancia de fomentar el hábito de la lectura en los niños y de contar la historia de su padre, Robert Lee Parton, de quien dijo que era una persona muy inteligente pero se avergonzaba de no saber leer, interpretó algunos de sus éxitos para la audiencia del Folly Theather, como "Try" and "Coat of Many Colors".

La cantante, cuarta de los doce hijos de un matrimonio pobre de Tennessee, también visitó Kentucky, donde ante un publico entre el que se encontraba el gobernador de ese estado, Andy Beshear, y su esposa, Britainy, subrayó que le reconfortaba saber que "todos los niños desde el nacimiento hasta los 5 años en todo el estado pueden registrarse para recibir el regalo de un libro mensual de Imagination Library".

"Juntos, estamos inspirando un amor por la lectura que durará toda la vida", agregó la también actriz, compositora y escritora, tanto de libros para adultos como infantiles, que puso en marcha The Imagination Library en 1995.

Con canciones como "Jolene", "Here You Came Again" o "Islands in The Stream", Parton es una de las figuras más relevantes de la música country y ha ganado infinidad de premios y distinciones.

El programa de The Imagination Library funciona en 21 estados de EE.UU., ademas de Canadá, Australia e Irlanda.

En la web de la fundación, Dolly señala en una "carta": “antes de fallecer (en el año 2000), mi papá me dijo que la Biblioteca de la Imaginación era probablemente lo más importante que había hecho en mi vida. No puedo decirte cuánto significó eso para mí porque creé la Biblioteca de la Imaginación como un tributo a mi papá".

"Era el hombre más inteligente que he conocido, pero sé en el fondo de mi corazón que su incapacidad para leer probablemente le impidió cumplir todos sus sueños", agrega.

"Inspirar a los niños para que adoren la lectura se convirtió en mi misión. Al principio, mi esperanza era simplemente inspirar a los niños de mi país natal, pero hoy aquí estamos con un programa mundial que regala un libro al mes a más de 1 millón de niños", concluyó.