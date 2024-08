Carlos Montero defiende la sanidad pública de su "desmantelamiento" en 'Respira': "Es una pena ver que se pierde"

Este viernes 30 de agosto llega a Netflix 'Respira', un drama médico creado por Carlos Montero con un marcado componente social. El responsable de series como 'Élite', 'El desorden que dejas' o 'Física o química' quiere, con su nueva ficción, poner su particular "granito de arena" ante el "desmantelamiento de la sanidad pública". Y es que 'Respira' pretende generar conversación con una trama que inicialmente tiene como eje central una huelga general sin servicios mínimos en un hospital. En una entrevista concedida a Europa Press, Montero ha explicado que se le ocurrió abordar una huelga tan extrema al ver "lo que estaba pasando en este país y otros países con ese desmantelamiento de la sanidad pública", que cree que "preocupa a todos". "La sanidad pública es una de las joyas que tenemos en España, de la que siempre hemos estado muy orgullosos y es una pena ver que eso se está perdiendo. Entonces bueno, era mi granito de arena contarlo y me removía mucho realmente y me apetecía explorarlo", expresa. "Somos conscientes de que tenemos unos equipos médicos maravillosos, que dan la vida por nosotros, o sea, desconocidos que dan su vida por curarnos. Y yo creo que cuando un español va a un hospital, en general, se siente seguro", expone el creador. En esta misma línea, Aitana Sánchez-Gijón señala que en España "hemos sido siempre muy admirados y envidiados incluso por otros muchos países donde la sanidad pública es un desastre". Es apelando a este "orgullo nacional", que cobró especial relevancia durante la pandemia, cuando todos aplaudían la labor de los sanitarios, que la actriz anima a "no permitir el empobrecimiento y las condiciones cada vez más precarias de muchos centros sanitarios públicos". "Creo que el estado de bienestar es fundamental y que eso garantiza una justicia social sin la cual estamos destinados a tener un país de pobres y ricos", opina. PRIVATIZAR O NO PRIVATIZAR Por su parte, Najwa Nimri apunta que "más vale" valorar la sanidad pública, "porque siempre hay alguien con mucha onda que va y te la arrebata". Precisamente la actriz encarna en la ficción a Patricia Segura, una política que busca privatizar el hospital donde se desarrolla la acción y en el que, por una serie de factores, acaba tratándose. Montero, que subraya que la serie no cae en lo "panfletario" asegura que, desde su "postura de izquierdas" entiende perfectamente al personaje de Nimri. "Sé que es un problema complejo, no es nada fácil porque los recursos son limitados y yo entiendo perfectamente a la derecha cuando quiere privatizar", reflexiona el creador de 'Respira'. Reconociendo que el tema es "extensísimo", Nimri remarca que, ante todo, "hay un bien mayor" y es que "todo el mundo tiene derecho a la sanidad". "En una camilla, estoy convencida que cualquier médico de raza sabe que todas las vidas valen lo mismo", defiende la intérprete. La actriz expone lo que para ella es "una dinámica que solo entienden los médicos" y es que, en la camilla "solamente ven un cuerpo", sin distinciones entre alguien que "viene de una patera en Argelia o lleva 200 años en el país", algo que no se plantea un político. "Un político no se plantea eso, se plantea qué dinero está destinado para quién, qué parte de su país tiene que cubrir, porque si vienen otros no va a poder cubrir, hasta qué punto tiene que salvaguardar a los suyos", reflexiona. La actriz opina que, teniendo claro que "no hay una vida que valga más que otra", ya todo lo demás es cuestión de "cómo mueves el dinero". https://youtu.be/O93T1cISj1Q?si=xFzFP6AZwBPDGQvx GENERAR DEBATE Ante todo, tanto el creador como los miembros del elenco coinciden en señalar que la ficción, más que posicionarse, lo que pretende es generar conversación. "Hacerse preguntas es mucho más importante que sacar conclusiones", defiende Nimri. Su compañero de reparto, Borja Luna, pone en valor que se trate un tema tan "sesudo" en una serie "mainstream, dirigida a todos los públicos" y opina que "vivimos en un mundo muy despreocupado, estupidizado". "Puedes empatizar con muchas situaciones y te posiciones donde te posiciones y tus ideologías encajen más con unas u otras, creo que va a haber una conversación y va a haber una reflexión", observa Manu Ríos, que en la serie encarna al residente Biel. El actor espera que 'Respira' lleve a valorar no solo la sanidad pública sino la labor de los sanitarios en general, en el día a día. Asimismo, Alfonso Bassave ensalza la capacidad de las ficciones para "modificar" a quien las ve. "Es verdad que los médicos salvan vidas y en ese sentido, pues tienen bastante más mérito que nosotros, pero el arte también de otra manera salva vidas", defiende el actor, recordando cómo le influyó a él una película, 'El club de los poetas muertos', en su decisión de dedicarse a la interpretación. 'Respira' llega este viernes 30 de agosto a Netflix con sus ocho episodios. Junto a Montero, firman el guion Carlos Ruano, Guillermo Escribano y Pablo Saiz. David Pinillos y Marta Font son los directores de la ficción y Montero y Diego Betancor, productores ejecutivos. Aparte de los mencionados Nimri, Sánchez-Gijón, Ríos, Luna y Bassave, completan el reparto de la serie Blanca Suárez, Ana Rayo, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Abril Zamora, Xoán Fórneas, Marwa Bakhat y Víctor Sáinz, entre otros.

