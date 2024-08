Andrew Parsons: "Mostrad al mundo que los deportistas paralímpicos deben ser sobre todo respetados"

El presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, dio este miércoles la bienvenida "al evento deportivo más transformador de la Tierra", los Juegos Paralímpicos de París, que deben servir para "abrir mentes de par en par" y que "demostrará lo que las personas con discapacidad pueden lograr al más alto nivel cuando se eliminan las barreras para tener éxito", al tiempo que solicitó a los deportistas que muestren al mundo que deben "ser reconocidos, celebrados, recompensados y sobre todo respetados". "Pueblo de Francia, aficionados al deporte de todo el mundo, bienvenidos al evento deportivo más transformador de la Tierra, los Juegos Paralímpicos de París 2024", señaló Parsons en su discurso durante la Ceremonia de la Apertura del evento. El brasileño recordó que París es "la ciudad más hermosa del mundo", pero que el mundo estaba "en uno de los momentos más críticos" de su historia más reciente y "en un momento de creciente conflicto global, aumento del odio y de la exclusión". "Dejemos que el deporte sea el pegamento social que nos una", pidió. "En los Juegos Paralímpicos de París celebraremos lo que nos hace diferentes, demostraremos que hay fuerza en la diferencia, belleza en ella, y que la diferencia sirve como una poderosa fuerza para el pueblo de Francia. Quiero que estos sean sus Juegos, de once días de deporte sensacional y para disfrutar juntos, en familia, con amigos, con seres queridos. Una oportunidad única en la vida para defender la rica diversidad de su país, aplaudir deportistas inspiradores y celebrar lo mejor de París, Francia y la humanidad", añadió el dirigente. Este recalcó que es hora también de abrir "las mentes de par en par". "Lo que se verá de los atletas paralímpicos son habilidades y destrezas que nos sorprenderán. Niveles de resiliencia y determinación que nos darán energía y camaradería que nos inspirará. Los deportistas paralímpicos no están aquí para participar, no están jugando, están aquí para competir, para ganar, para romper récords mundiales", expresó Parsons. "También están aquí para lograr algo mucho más grande que la gloria personal. Quieren igualdad e inclusión para ellos mismos y para los 1.300 millones de personas con discapacidad del mundo. A través de sus actuaciones, desafiarán el estigma, cambiarán actitudes y redefinirán los límites de lo que uno cree que es posible", prosiguió el presidente del CPI. El mandatario brasileño no tiene dudas de que el evento "demostrará lo que las personas con discapacidad pueden lograr al más alto nivel cuando se eliminan las barreras para tener éxito", pero lamentó que "el hecho de que estas oportunidades existan en gran medida sólo en el deporte en el año 2024 es impactante". "Es una prueba de que podemos y debemos hacer más para promover la inclusión de la discapacidad, ya sea en el campo de juego, en el aula, en la sala de conciertos o en la sala de juntas", puntualizó. "Por eso, 225 años después de que la Plaza de la Concordia fuera central para la Revolución Francesa, espero que los Juegos Paralímpicos de París desencadenen una Revolución de la Inclusión", remarcó Parsons, que se refirió al lema oficial del país. "Libertad, el derecho a vivir libremente y sin opresión. Igualdad, toda persona con discapacidad merece la oportunidad de prosperar y vivir una vida libre de barreras, discriminación y marginación. Fraternidad, somos uno, pero no somos iguales, todos somos de la misma familia, la humanidad", advirtió. El dirigente resaltó a los deportistas que los Juegos son su "escenario para brillar" y que todos llegan "con historias notables de perseverancia". "En estos Juegos espero ser testigo de un deporte increíble y leer historias sobre vuestras habilidades y actuaciones sobresalientes", comentó. "Mientras competís en los escenarios deportivos más emblemáticos jamás vistos, mostrad al mundo que los deportistas paralímpicos deben ser reconocidos, celebrados y recompensados, pero sobre todo respetados. A través del poder del deporte mostremos a los líderes mundiales que la unidad es posible, que podemos unirnos como rivales en paz, jugar según las reglas e influir positivamente en la sociedad. Viva la Revolución de la Inclusión", concluyó Parsons.

