(AMP.) Ábalos se abre a dejar de apoyar al PSOE en el Congreso: "Desde ahora votaré en conciencia"

El exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos ha reiterado su malestar con la auditoría del Ministerio de Transportes sobre el llamado 'caso Koldo', en la que se le achaca una orden para duplicar la compra de mascarillas a la trama de su entonces asesor, y ha advertido de que, a partir de ahora, votará en conciencia en el Congreso, abriendo así la puerta a dejar de apoyar al PSOE. Ábalos, que pasó al Grupo Mixto tras ser apartado por la dirección del PSOE tras la detención de su asesor, Koldo García Izaguirre, ya censuró el lunes el informe de auditoría que presentó el ministro Óscar Puente en el Senado, pues lo considera improcedente: "Más que un informe o una auditoría, parece un tribunal de honor, que está prohibido por la Constitución", dijo en una entrevista en Cuatro. Según dijo, no se esperaba eso de su partido y señala que ese informe debía haber sido encargado por el juez o al menos el Ministerio debería haber dado cuenta a la autoridad judicial que investiga el caso en la Audiencia Nacional. En la misma cadena ha insistido este miércoles en sus quejas respecto de Puente, al que llega a tachar de "justiciero". Considera que ha habido "una actitud hostil e intencionada" por parte de los socialistas que, según ha dicho, no llega a comprender. "Es absurdo que quien es parte pretenda ser juez", ha sentenciado. YA NO SERÁ "TAN SEGUIDISTA" Pero ahora ha dado un paso más y, en una entrevista a 'El Español' recogida por Europa Press, el exministro abre la puerta a dejar de votar con el PSOE en el Congreso, avisando de que ya no será "tan seguidista" del que fuera su partido. Ábalos avisa de que, a partir de ahora, el Gobierno "no podrá dar por seguro" su apoyo, y tampoco en lo relativo al concierto econòmico para Catalulña, y que irá decidiendo cada tema "en conciencia". "Iremos viendo cada caso", ha sentenciado. En una entrevista en Cuatro este mismo miércoles ha precisado que su "compromiso sigue en pie con el programa electoral" con el que el PSOE se presentó a las pasadas elecciones generales. "No voy a entrar en una situación ni de contradicción ni de represalia", ha sentenciado. Cuando el 27 de febrero anunció su decisión de mantener su escaño pasando al Mixto, Ábalos aseguró que votaría a favor de la Ley de Amnistía y mantendría la disciplina de voto del grupo socialista. "No quiero ser un problema de mayoría en el Congreso para el Gobierno; yo seguiré las orientaciones de voto del Grupo Socialista", dijo el ex secretario de Organización socialista. Una máxima que ha venido cumpliendo hasta ahora en todas las votaciones del Hemiciclo.

