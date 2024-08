Sánchez reivindica que "la inmigración no es un problema sino una necesidad" y aporta beneficios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes desde Mauritania que la migración no debe entenderse nunca como un problema sino como "una necesidad que implica ciertos problemas" para los que hay que buscar soluciones que permitan que sea regular y ordenada y beneficiar tanto al país de origen como al de acogida. Así se ha pronunciado en una declaración sin preguntas en Nuakchot junto con el presidente de Mauritania, Mohamed Uld Ghazuani, en la que ha anunciado la firma de un memorándum de entendimiento con este país para proyectos de migración circular --contratación temporal de trabajadores para determinados sectores-- y el refuerzo de la colaboración en materia de seguridad y de lucha contra el crimen organizado. El jefe del Ejecutivo ha querido aprovechar para agradecer a Ghazuani "los esfuerzos que vienen realizando para combatir la migración irregular, así como la colaboración en la lucha contra las redes de tráfico de personas". "Tenemos el firme compromiso y el propósito de continuar trabajando conjuntamente para combatir a la migración irregular y a las organizaciones que se aprovechan de la desesperación" de quienes recurren a ella, ha recalcado. El presidente ha asegurado que España, como país que fue hasta no hace tanto de emigrantes, entiende bien la cuestión de la migración. "Por eso para nosotros el fenómeno de la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad", ha defendido, incidiendo en que "también es un asunto de pura racionalidad porque la contribución de los trabajadores migrantes a nuestra economía es fundamental, como lo es también el sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones". LA MIGRACIÓN ES RIQUEZA Y NO UN PROBLEMA Así pues, ha recalcado ante el presidente mauritano, "para España la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad" y ha subrayado que "pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas". Frente a ello, ha dicho Sánchez, lo que hay que hacer es "impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada, el fenómeno de la migración en beneficio de nuestras respectivas sociedades" y en consecuencia "combatir a las mafias que trafican con seres humanos". En opinión del jefe del Ejecutivo, esto "exige la adopción de un enfoque integral, que tenga en cuenta todos los factores que influyen en la migración y que refuerce la cooperación entre los países involucrados". PRIMERA CUMBRE CON MAURITANIA EN 2025 Por otra parte, Sánchez ha puesto en valor el "excelente momento" que atraviesan las relaciones bilaterales y que se verán reforzadas con la celebración de la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) con este país norteafricano, que tendrá lugar en Mauritania. España solo celebra este tipo de cumbres bilaterales con unos pocos países, entre los que figuran Marruecos y Argelia. Asimismo, también adelantado que a partir de otoño el Instituto Cervantes ofertará actividades en Mauritania como "primer paso para su establecimiento" en el país y ha anunciado una contribución de 500.000 euros para la iniciativa en formación en defensa y en seguridad en Mauritania de la OTAN. Cabe recordar que durante su anterior visita al país, el pasado febrero junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, Sánchez ya anunció un paquete de más de 300 millones de euros en ayudas, incluidos 200 millones para fomentar la inversión de empresas españolas, 60 millones para proyectos de desarrollo en los próximos cuatro años y 50 millones de cooperación financiera. Por su parte, el presidente mauritano ha agradecido a Sánchez la "disposición" de España para ayudar al desarrollo de su país y en particular su apuesta por la migración circular. También ha puesto en valor "la posición de España frente a la cuestión del conflicto en Gaza", en referencia al reconocimiento del Estado palestino.

