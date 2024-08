Oasis anuncia su vuelta a los escenarios con 14 conciertos 15 años después de su separación

La banda de rock británica Oasis ha anunciado su vuelta a los escenarios tras quince años alejados de la música a consecuencia del distanciamiento de los hermanos Gallagher. Un regreso efímero, puesto que como han explicado en un comunicado publicado en la red social 'X' Noel y Liam Gallagher, tan solo realizarán 14 conciertos por Irlanda e Inglaterra en el verano de 2025. Una gira que pasará, entre otras ciudades, por Londres, Cardiff, Mánchester, Edimburgo y Dublín. "Esto está pasando" comenzaba diciendo el mensaje, para después explicar que las entradas saldrán a la venta este próximo 31 de agosto a las 8am en Irlanda y a las 9am en Inglaterra. La gira arrancará en el 'Principal Stadium' de Cardiff durante los días 4 y 5 de julio, y continuará por Mánchester los días 11, 12, 19 y 20 en el 'Heaton Park'. Los últimos conciertos del mes serán el 24 y 25 en el 'Wembley Stadium' de Londres. Ese mismo estadio dará la bienvenida al mes de agosto con conciertos durante los días 2 y 3, que continuarán los días 8 y 9 en el 'Murrayfield Stadium' de Edimburgo. Por último, los hermanos Gallagher culminarán su gira en el 'Croke Park' de Dublín (irlanda) los días 16 y 17 de agosto. El dúo se separó en 2009, tras los continuos y airados desencuentros de los dos hermanos, que emprendieron sus carreras en solitario. Desde entonces, los rumores sobre su reencuentro han circulado a lo largo de los años, pero no ha sido hasta hoy cuando han anunciado su vuelta a los escenarios. Precisamente este pasado domingo, ambos artistas compartieron en sus cuentas de Instagram y en la página oficial de Oasis un breve vídeo de un cartel con el logotipo de la banda y con la fecha de este martes, 27 de agosto, advirtiendo de que iban a decir algo importante. Ese mismo día 'The Sunday Times' aseguraba que ambos hermanos han "dejado sus diferencias a un lado" y advirtió de un posible reencuentro. La buena relación de ambos se pudo apreciar también cuando Liam durante su actuación en el Festival de Reading del domingo, le dedicó el tema de Oasis 'Half The World Away' a su hermano Noel, del que dijo que "sigue haciéndose el duro" y más tarde su éxito 'Cigarettes & Alcohol' a la gente que, según él, odia a la banda.

