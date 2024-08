Marta Arce y Álvaro Valera abanderarán a España en la apertura de los Juegos Paralímpicos de París

La judoca Marta Arce y el jugador de tenis de mesa Álvaro Valera, ambos varias veces medallistas paralímpicos, serán los abanderados de la delegación española este miércoles en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos de París 2024, relevando en este papel la nadadora tinerfeña Michelle Alonso y al ciclista valenciano Ricardo Ten, que portaron la bandera en Tokyo 2020. Marta Arce es una de las judocas más laureadas de la historia y afrontará en la capital francesa su quinta cita paralímpica después de haberlo hecho en Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Tokyo 2020, esta última después de haberse retirado tras la cita de la capital inglesa, y con tres medallas en su palmarés. La deportista vallisoletana, de 47 años, fue plata en la capital griega en la categoría de -57 kilos, mismo premio, pero en -63, que obtuvo en la china, mientras que en la inglesa fue bronce en -63. La vallisoletana, que tiene una discapacidad visual derivada de su albinismo, dejó de competir para ser madre y no estuvo en Rio 2016, pero decidió regresar en la capital japonesa, ya con tres hijos, para terminar en quinta posición. Y aunque su intención era dejar la actividad deportiva en el siguiente ciclo, finalmente se mantuvo en el 'tatami' para clasificarse para París. "Son un montón de emociones, es algo la verdad un 'poquito' inesperado, pero que me hace una ilusión tremenda y la verdad es que le pone un 'puntito' más a estos Juegos de emoción, de ilusión y de motivación", celebró Marta Arce el día que conoció su nominación como abanderada. Dos Juegos más, siete, tiene en su palmarés otro veterano y otro de las principales referencias del deporte paralímpico nacional como es el andaluz Álvaro Valera, jugador de tenis de mesa con discapacidad física y que posee un enorme palmarés en su deporte. Valera fue campeón en su debut en Sydney 2000, entonces en la clase S8 y con todavía 17 años, y luego fue bronce en Pekín, en la clase S7, y plata en Londres y Río, ya en la clase S6. Además, a nivel de equipos también tiene junto a Jordi Morales una plata en 2012 y un bronce en Tokyo 2020. Número uno del ranking durante muchos años y múltiple medallista en Mundiales y Europeos, el andaluz sufre una polineuropatía que le afecta a las extremidades, motivo por el cual ha ido bajando de clase, pero sin perder un ápice de su capacidad competitiva. "Representar algo tan grande y tan poderoso como al Equipo Paralímpico Español, que somos mucho más que deporte, que representamos unos valores muy poderosos, que somos superación, tenacidad, fortaleza y la prueba de que lo imposible muchas veces se convierte en posible, es todo un orgullo y me llena de ilusión y alegría", expresó Valera el día que fue elegido abanderado.

