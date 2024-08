María José Suárez desvela si está de nuevo ilusionada tras su ruptura con Escassi

Resurgiendo de sus cenizas tras haber vivido uno de los veranos más complicados de su vida por su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez se ha convertido en el fichaje estrella de 'Y ahora Sonsoles' para la próxima temporada. Este lunes la modelo se ha sentado por primera vez en el plató del programa presentado por Sonsoles Ónega y además de sincerarse sobre el polémico fin de su historia de amor con el jinete, ha roto su silencio tras haber sido pillada de cena por Sevilla con un atractivo hombre llamado Elías con el que se rumorea que podría tener una amistad muy especial. "Yo ahora mismo no quiero futuro con ningún hombre, no quiero pensar en hombres ni en nada. Elías es amigo. Lo conocí hace diez años en un viaje que hice a San Sebastián con amigas que estabamos todas solteras. Ahora que no tengo novio me ha escrito pero no quiero, no estoy preparada" ha confesado, sin ocultar que por el momento no está preparada para rehacer su vida amorosa tras el batacazo que se llevó con Escassi. Encantada tras su debut como tertuliana de 'YAS', María José ponía rumbo a Sevilla tras acabar el programa y, muerta de risa -sin duda, ha habido un antes y un después en la modelo en las últimas semanas, en las que ha cerrado el capítulo de Álvaro y ha pasado página- ha insistido en que Elías no es su nuevo amor: "¿Qué dices? Estoy contenta, estoy contenta, pero qué ilusionada ni ilusionada..." ha asegurado, revelando que el motivo de su felicidad es porque por fin ha terminado el verano, "el más largo de mi vida". "Empecé en junio con el verano de crucero y ya estaba harta de verano" ha añadido sin nombrar siquiera al jinete. Y aunque no quiere saber nada de Escassi, con el que no ha vuelto a hablar tras su ruptura, María José le desea "lo mejor" a Lara Dibildos -una de las grandes defensoras de su ex- y ha asegurado que no tiene ningún problema con Anna Barrachina como se ha dicho después de que la hija del andaluz haya dejado de seguirla en redes sociales. Algo que por cierto la modelo desconocía. "Yo no estoy enfadada con nadie" ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo