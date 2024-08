Íñigo Pérez: "Me toca a mí intentar que James se encuentre cómodo y sacar el mayor rendimiento"

El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, celebró el fichaje de un "jugador con gran jerarquía" como el colombiano James Rodríguez, para el que todavía habrá que "esperar" para verle en el terreno de juego, y reconoció que a él le tocará ejercer de "guía para que se encuentre cómodo y sacar el mayor rendimiento", mientras que pidió ante un "partido complejo" este martes ante un FC Barcelona que le está gustando y frente al que deberán estar "despiertos para no ser atropellados". "Ya dije el otro día que era un jugador con gran jerarquía en el mundo del fútbol y nos toca ahora aprovecharlo, sacarle el mayor rendimiento y de momento nos va a tocar esperar a todos porque él viene de terminar la Copa América y de estar en un periodo de descanso y hay que ir poco a poco. Entiendo que tendremos todos que apaciguar estas ganas, pero lo importante es que ha llegado y que veo ilusión en la gente", señaló Pérez en rueda de prensa. El entrenador rayista confirmó que pudo hablar un poco con el nuevo jugado para "darle la bienvenida al club" y resaltó que no tendrá problemas de adaptación porque la de todos los que llegan "es prácticamente inmediata". "He mostrado mi opinión públicamente hace unos días, pero no he estado ni en las negociaciones ni pretendo estar ni en esta ni en ninguna. Hay gente que se dedica a esto y a la vista está que lo hace bien porque es una gran incorporación para nosotros", zanjó. Ahora, tiene "el reto" de dirigir a un jugador de tanta calidad y cuyo "crédito lo ha conseguido por sí mismo". "Mi experiencia con gente que ha conseguido un montón de partidos en la élite, que ha jugado en grandes equipos, es que cuanto más han conseguido hay dos vías, una es que son inaccesibles para el resto o son gente que no falla ni un solo segundo en el día a día, en el entrenamiento, en el partido, a nivel humano, a nivel deportivo. Si está aquí, creo que va a ser la segunda vía", indicó. "Es importante que un club como el Rayo Vallecano pueda ser objeto de deseo o que jugadores con la carrera y la trayectoria que tiene, que hace un mes ha sido el mejor jugador de un torneo internacional (Copa América) quieran estar aquí, porque es evidente que quieren estar aquí. Ahora me toca a mí como guía, intentar que él se encuentre cómodo y sacar el mayor rendimiento", añadió. El exjugador también tiene claro que "el listón" de su equipo pese a la llegada de un futbolista de tanta calidad "es el mismo" y que el "primer objetivo" es la permanencia, mientras que ve a James Rodríguez pudiendo jugar "en las tres mediaspuntas" que suele usar su equipo, pero que también puede hacerlo de "'8'". "Es un jugador que interpreta bien el juego, tiene un nivel altísimo y lo hará bien en cualquier posición seguro", consideró. El navarro indicó que "todos" están con ganas de volver a jugar en Vallecas, sobre todo tras dos partidos en los que se han "encontrado en la idea" que le gusta. "Primero, tenemos que mantener ese entusiasmo de cuando hemos estado bien y después que ellos no acierten en todo o casi todo", subrayó. Pérez no sabe si hará rotaciones porque no mira a sus equipos "en función de si se juega domingo, miércoles, domingo" y aseguró que cuenta con "jugadores que están preparados físicamente si fuera necesario para jugar tres partidos seguidos" "HAY QUE USAR EN UN PORCENTAJE JUSTO LA EMOCIÓN DE JUGAR EN VALLECAS" El preparador del Rayo Vallecano no quiso opinar "sobre las inscripciones del FC Barcelona", un equipo que le está "gustando" en lo deportivo y que del que le han sorprendido sus jóvenes. "No es fácil con esas edades dar el rendimiento que están dando", puntualizó. "Veo una clara progresión desde el primer partido de pretemporada hasta el otro día contra el Athletic y quiere decir que están cogiendo las ideas, el estilo, los mecanismos del nuevo entrenador", detalló. "Espero un partido complejo a pesar de que las últimas veces nos hayamos encontrado bien con ellos, hayamos ganado, pero cada partido es una historia nueva", recalcó Pérez en relación a que el Rayo no haya perdido en sus tres últimos encuentros en Vallecas ante los blaugranas, con dos victorias y un empate. Pérez no olvida que cada entrenador, como es el caso de Hansi Flick, "siempre intenta vestir a los equipos con sus ideas". "Mantienen mecanismos de la idea del Barça, que es bien conocida por todos, y lo siguen haciendo muy bien, pero sí que veo un cambio a nivel de agresividad, a nivel de presionar, a nivel físico, quizá también motivado por el cambio entrenador, por la juventud y por esa ilusión. Será un partido en el que tenemos que estar despiertos para no ser atropellados", opinó. "Tenemos muchas ganas de jugar en Vallecas, venimos de dos partidos fuera y me imagino cómo va a estar la grada, cómo nos va a recibir después del verano, pero hay que usar esa emoción en el porcentaje justo para que no nos pase factura y ya sabemos lo que suele suceder cuando solo juegas con el corazón. Tenemos que tener una combinación de ambas para que se nos dé bien", demandó el entrenador del conjunto franjirrojo. Este tampoco olvida que enfrente tendrán jugadores de "nivel" como Lamine Yamal y Robert Lewandowski, frente a los que "el comportamiento colectivo es primordial para frenarles". "Queremos mantener como en estas dos primeras jornadas un comportamiento colectivo defensivo alto y al margen de que tirásemos poco el otro día en Getafe, creo que una de las bases sólidas para permanecer en Primera División es estar bien defensivamente", explicó. Finalmente, a nivel individual, confesó que el delantero Sergio Camello les da "alegría" y "la chispa fuera del vestuario". Es vivo, está bien ahora, ha hecho goles, y siempre he dicho que es un jugador que me encanta desde que llegó. Me parece un jugador muy interesante, tiene que mejorar, como todos, pero es joven y tiene potencial para hacerlo", opinó.

