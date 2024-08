Hospitalizado el expresidente uruguayo José Mujica, enfermo de cáncer

El expresidente uruguayo José Mujica, que durante estos últimos meses se ha sometido a tratamientos para hacer frente a un cáncer de esófago, ha sigo ingresado este martes en un hospital de Montevideo para una serie de procedimientos médicos. Así lo han confirmado fuentes citadas por varios medios, entre ellos el Canal 12 o el periódico 'El País', y que han explicado que Mujica será dado de alta, en principio, en cuestión de uno o dos días. El expresidente, de 89 años, ha reducido su actividad a raíz del diagnóstico de un tumor y él mismo reconoció en una entrevista reciente a 'The New York Times' que el tratamiento de radioterapia le había dejado "deshecho". El pasado fin de semana no acudió a una reunión del Frente Amplio, la coalición con la que llegó al poder en el año 2010. Mujica sigue siendo un referente político en Uruguay y también para la izquierda en América Latina, si bien se ha desmarcado en los últimos años de gobiernos como el del venezolano Nicolás Maduro, a quien ha cuestionado públicamente por su autoritarismo.

