El Zaragoza remonta 'in extremis' en Cartagena y se pone en cabeza de LaLiga Hypermotion

El Real Zaragoza se puso en cabeza de LaLiga Hypermotion 2024-2025 después de imponerse este lunes por 1-2 al Cartagena FC, un duelo que perdía en el minuto 82 y que se llevó en el 97, mientras que el Burgos no pudo sumar su segunda victoria por culpa también de un tanto tardío que supuso su empate a domicilio ante el Córdoba (2-2), en los partidos que cerraron este lunes la segunda jornada del campeonato. Al Estadio Cartagonova llegaba un conjunto aragonés que afrontaba su segunda salida consecutiva tras arrollar (0-4) a un candidato al ascenso como el Cádiz CF, pero esta vez se encontró con muchas dificultades, sobre todo en una primera parte donde los locales fueron mejores. Sin embargo, el buen hacer del equipo cartagenero sólo tuvo el premio del gol de Cedric al cuarto de hora de encuentro, y que resultaría insuficiente tras la mejoría de los de Víctor Fernández después del descanso. El Zaragoza tuvo muchas ocasiones para empatar, pero no lo logró hasta el minuto 82, por medio de Pau Sans, y al final terminó llevándose los tres puntos para seguir en cabeza en el 97 con un tanto de Francho. El Zaragoza encabeza con seis puntos la tabla, empatado con la SD Huesca y el Albacete Balompié, y a este trío no se pudo unir un Burgos al que se le fueron los tres puntos en el minuto 98 en su visita al Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba. La expulsión de Adrián Ruiz en el minuto 73 acabó condicionando al conjunto cordobés que hasta ese momento mandaba en el marcador tras el tanto en el inicio de la segunda mitad de Antonio Casas. El equipo burgalés aprovechó su superioridad para remontar con los goles de Curro y Alex entre el 76 y el 80, y cuando ya saboreaba los tres puntos, vio como Ander Yoldi se los arrebataba en el 98.

Compartir nota: Guardar Nuevo