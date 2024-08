El militar estadounidense que cruzó de manera irregular hacia Corea del Norte se declarará culpable de deserción

El soldado estadounidense Travis King, detenido el pasado mes de julio tras cruzar la frontera con Corea del Norte de manera irregular, se declarará culpable de deserción y agresión como parte de un acuerdo con los fiscales militares. "Asumirá la responsabilidad de su conducta y se declarará culpable. Ha sido acusado por el Ejército de catorce delitos según el Código Uniforme de Justicia Militar", ha indicado su abogado, Frank Rosenblatt, en un comunicado publicado en redes sociales. En concreto, el militar se declarará culpable de cinco cargos, incluyendo tres por desobedecer a un oficial y agredir a un suboficial. La sentencia está programada para el próximo 20 de septiembre en la base de Fort Bliss, en el estado de Texas. King cruzó en julio de 2023 la Línea de Demarcación Militar que divide la península de Corea tras formar parte del despliegue estadounidense en Corea del Sur. Un día antes de su regreso a Estados Unidos, donde en teoría iba a enfrentarse a medidas disciplinarias por un incidente ocurrido en Seúl, entró en territorio norcoreano. El militar fue acusado de golpear en repetidas ocasiones una puerta de un vehículo durante una pelea en octubre de 2022 en el distrito de Mapo. King no cooperó con los agentes que le pidieron que se identificara y profirió insultos contra Corea del Sur. Previamente, fue acusado de dar un puñetazo en la cara a un ciudadano surcoreano en una discoteca en septiembre de 2022, si bien no fue imputado debido a que la víctima dijo que no quería que el soldado fuera castigado. Las autoridades norcoreanas decidieron expulsar a King sin argumentar las razones de la decisión. El militar afirmó que cruzó hacia Corea del Norte debido al "maltrato" y la "discriminación" que sufría dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La Zona Desmilitarizada separa las dos Coreas y su frontera es una de las áreas más fortificadas del mundo. En ella hay minas terrestres y vallas eléctricas y de alambre de espino, además de guardias armados que vigilan la zona constantemente.

