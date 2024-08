Diego Pablo Simeone, sobre la exigencia: "Más de lo que me pido yo, imposible que me pidan"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha tildado este martes de "imposible" que los aficionados colchoneros le "pidan" a lo largo de esta nueva temporada "más" de lo que se pide él a sí mismo, a colación de los sonados fichajes que este verano ha realizado el club, como el delantero Julián Álvarez o el centrocampista Conor Gallagher. "Más de lo que me pido yo, imposible que me lo pidan", contestó el 'Cholo' Simeone de manera tajante al ser preguntado en rueda de prensa sobre la exigencia para este curso 2024/25. No en vano, el Atlético ha fichado en las últimas semanas a varios jugadores para reforzar todas sus líneas, como por ejemplo con el portero argentino Juan Musso. "Juan viene trabajando muy bien en Italia, en el Atalanta, donde obviamente respondió muy bien cuando le tocó jugar. Pensamos en él para que venga a competir con Oblak y de esa manera iremos viendo en el andar de la temporada lo que sucederá", argumentó el entrenador colchonero. Respecto a otras incorporaciones antes de acabar el mercado de este verano, Simeone dijo que "posiblemente pueda haber alguna posibilidad más". "Será en consecuencia de lo que hablemos en estos últimos días que quedan con Andrea [Berta] y Carlos [Bucero], sobre todo, y a partir de ahí se enterarán en estos días que ya quedan", avisó el 'Cholo'. "Creo que la plantilla que estamos formando está haciendo con un buen equilibrio. Todas estas palabras que puedes decir, previo a la temporada, no las valoro porque en realidad va a ser lo que pase; lo que nos imaginemos y cómo nos imaginamos siempre, a lo mejor, evidentemente no hay margen a nada. Entonces lo que valoraremos es en el andar cómo iremos respondiendo al buen bloque de plantilla que se pudo generar hasta el día de hoy", indicó Simeone sobre los recién llegados. Luego explicó que el 'ADN del Atleti' es "todo lo que representaron un montón de futbolistas importantes que pasaron en el club, como Gabi, como Torres...". "Se me vuelven a la mente mil jugadores. Como Godín, como Griezmann, como Koke, etc. Creo que está representado en muchos futbolistas y creo que todos los entienden rápidamente", advirtió. Por otra parte, Simeone opinó sobre cómo afronta las pausas de hidratación en cada partido, al saber que son retransmitidas en vivo por televisión. "Lo veo como parte de la posibilidad del entrenador rival de escuchar lo que vos estás hablando con los otros en esos 30 segundos que hay de parón. Está claro que sirve porque todo genera espectáculo, pero para los entrenadores claramente no nos sirve", lamentó. También valoró su inminente encuentro ante el RCD Espanyol durante la jornada 3 de LaLiga EA Sports. "Iremos gestionando según como lo veamos a ellos; a veces es bueno rotar, a veces no. Es mejor mantener la continuidad del equipo, siempre el partido más importante es el que nos va a tocar mañana, que es el Espanyol, que viene de hacer un partido muy bueno con la Real Sociedad sobre todo", recalcó el técnico argentino. "El partido con el Valladolid fue bastante competido, pero el de la Real Sociedad llegó hasta el final organizado, trabajándolo bien, con pocos cambios hasta el final del partido. Por ende, el entrenador estaba viendo lo que estaba sucediendo, que estaba siendo un partido muy correcto. Nos imaginamos un partido similar al que te estoy contando y a partir de eso prepararemos el partido con los que creemos que le podemos hacer daño", espetó finalmente durante la rueda de prensa.

Compartir nota: Guardar Nuevo