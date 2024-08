Arrasate: "Nos vamos con la sensación de haber podido ganar"

Palma, 27 ago (EFE).- El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, declaró este martes en la rueda de prensa posterior al partido que se marcha con la sensación de "haber podido ganar" al Sevilla tras el empate sin goles en Son Moix.

"Un partido donde ha habido fases diferentes pero nos vamos con la sensación de poder ganar, no sé si hubiera sido justo, pero hasta que no hemos retrasado a Samú no han venido los mejores minutos con la ocasión de Muriqi y encontrándonos más cómodos en campo rival", destacó.

El cuadro balear pudo llevarse el triunfo con la última ocasión del debutante Marc Domènech. "Es verdad que ahora estaba de bajón, yo le he felicitado por el debut y me lo ha agradecido pero ha jugado porque tiene un instinto especial, creo que hace todo bien pero tenemos que ir poco a poco con él, en 2ªRFEF tiene que hacer goles pero ahí tenemos un buen delantero", dijo.

Arrasate desgranó lo que le falta al equipo para parecerse a lo que él quiere. "Lo que hemos visto en la segunda mitad. A nivel técnico hemos estado imprecisos durante todo el partido, en casa llevamos dos empates contra rivales complicados y con la sensación de que podíamos haber ganado", explicó.

Sobre su decisión de alinear a Leo Román por delante de Dominik Greif dijo: "De momento estamos funcionando bien, no hay que buscar en la portería un problema que no hay, dije ayer que Dominik (Greif) ha hecho dos partidos muy buenos pero tengo dos grandes porteros, es una de las posiciones en las que mejor estamos".

El entrenador bermellón también habló de cómo su equipo había rodeado a Muriqi: "En el primer tiempo los desmarques de Larin eran muy tempranos, en ataque más allá de la idea que tengamos a veces hay que atacar más cerca de Muriqi porque le hacen un dos contra uno continuo y hay jugadores para aprovechar ese tipo de situaciones".

Un futbolista que dio buen rendimiento al saltar al terreno de juego fue el nipón Takuma Asano: "Creo que ha hecho una buena pretemporada, hoy cuando ha entrado el equipo ha tenido una buena energía, ya sea de inicio o desde el banquillo como hoy nos puede dar mucho". EFE

1012193

dcj/sab