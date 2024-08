Alejandra Rubio presume de su abultada barriguita de embarazada tras comenzar una nueva vida con Carlo Costanzia

Alejada de los focos tras el fin del programa en el que colaboraba, 'Así es la vida', Alejandra Rubio comienza una nueva e ilusionante etapa al lado de Carlo Costanzia. Y es que a tres meses de convertirse en padres de su primer hijo -un niño al que se rumorea que llamarán Carlo como su papá- la pareja ha decidido dar el paso de irse a vivir juntos y comenzar a preparar todo lo relacionado con la llegada de un bebé a sus vidas. Hace unos días que el actor dejó el bajo que tenía alquilado en un barrio obrero de Madrid para mudarse al coqueto piso de su novia en una exclusiva urbanización en Aravaca, muy cerca de donde vive Terelu Campos. Y aunque por el momento no se han dejado ver juntos presumiendo de su felicidad en esta ilusionante etapa, Alejandra sí ha retomado poco a poco su rutina diaria tras disfrutar de unas vacaciones con Carlo en Galicia. Centrada en aumentar su popularidad como influencer porque no quiere volver a trabajar como tertuliana de televisión, la nieta de María Teresa Campos se ha regalado una mañana de cuidados y mimos en una conocida peluquería de la capital. Con un total look blanco con pantalón de algodón y blusa abierta que dejaba a la vista su abultada barriguita de seis meses de embarazada -está previsto que su pequeño nazca en diciembre- Alejandra se ha mostrado especialmente seria, ya que como ha dejado claro prefiere vivir este momento tan dulce de su vida tranquila y alejada de las cámaras mientras consolida su historia de amor con Carlo a la espera de convertirse en papás.

