Adania Shibli: "Los palestinos nos hemos convertido en personas sin discurso y en soledad"

León (España), 27 ago (EFE).- Los palestinos, "además de sufrir la destrucción y todo el sufrimiento" de la guerra en la que están inmersos, se han convertido "en personas sin discurso que experimentan una gran soledad", según dijo este martes la escritora palestina Adanía Shibli.

Shibli, que se encuentra en León (norte de España) para recibir el XXII Premio Leteo en el marco del Festival Palabra de León, agradeció el galardón y afirmó que "la escritura permite a otros tener un lugar en nuestras vidas". "Por eso traigo esta experiencia individual, pero también la soledad que hay en Palestina", agregó.

"Cuando recibí el premio fue como una expresión de 'no estáis solos', pero también es como que si me dieran la mano otros escritores que han recibido este premio", señaló la escritora.

La narradora, dramaturga y ensayista palestina fue finalista del National Book Award 2020 en los Estados Unidos y del International Booker Prize 2021 en el Reino Unido.

En 2023 se alzó con el premio LiBerarturpreis otorgado por la plataforma en lengua alemana LitProm, pero en este caso la entrega del galardón fue cancelada debido a la violencia reavivada en Palestina.

Una situación que provocó que más de mil autores e intelectuales criticaran esa decisión a través de una carta abierta.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, resaltó la calidad literaria Shibli y lamentó que se le hurtara el premio en Alemania "por una injerencia política".

"Aquí pensamos que el mundo literario debe ser un espacio de libertad y es un deber promover a una autora de esta calidad por eso apoyamos la entrega del Premio Leteo a Adanía Shibli", añadió.

Aguado recordó la situación en la franja de Gaza, que ya ha causado 45.000 fallecidos, la mayoría de ellos civiles, y que ha llevado a la escritora palestina a adquirir el carácter de "símbolo" de libertad del pueblo palestino.

En este sentido, defendió la literatura como "república de la libertad y de las letras" que debe estar al margen de los intereses políticos.

En la misma línea, el director del Festival Palabra, Fernando Saravia, denunció el "genocidio" que se está produciendo en el pueblo palestino, dejando claro que el mismo lo está cometiendo el Ejército de Israel y no su pueblo, con el que recordó que se mantienen importantes lazos de amistad y de encuentros culturales.

A la vez que defendió la importancia de la cultura y de los escritores de "ser un poco políticos" y de interesarse, preocuparse y ser críticos con todo lo que pasa en el mundo en el que viven.

Asimismo, destacó la gran importancia como escritora que tiene Shibli, "una gran pensadora que mira al mundo de otra manera".

Saravia destacó que el Premio Leteo galardona especialmente a aquellos "autores rompedores que abren nuevos caminos en la literatura y tienen un carácter diferencial", como es el caso de la autora palestina, que se suma al gran elenco de escritores.

Tras estudiar Comunicación y Periodismo en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Shibli obtuvo un doctorado en Estudios Culturales y de Medios por la Universidad del Este de Londres.

Cuando completó una beca posdoctoral en Berlín comenzó a trabajar en 2013 a tiempo parcial como profesora en la Universidad Birzeit.

Su producción literaria incluye novelas, obras de teatro, cuentos y ensayos narrativos, donde destaca la colección 'A journey of ideas across: In dialogue with Edward Said'

Una de sus grandes obras es un 'Un detalle menor', en la que narra la violación grupal y el asesinato de una joven árabe a manos de los soldados israelíes.