Toñi Moreno desvela cómo se encuentra María del Monte un año después del robo a su casa

Presumiendo de la íntima amistad que mantienen desde hace años, Toñi Moreno no se ha perdido el concierto de María del Monte en Málaga coincidiendo con una fecha clave en la vida de la artista. Y es que este 24 de agosto se cumplía un año del violento robo a su domicilio y, demostrando que a pesar de lo complicado del momento poco a poco está consiguiendo pasar página, la folclórica se subió al escenario y no dudó en bromear con este dramático suceso al pedir a una amiga que le guardase el reloj en el camerino: "¡Para uno que me queda!" exclamaba entre risas, tomándose con humor el hecho de que un año antes les robasen a ella y a Inmaculada Casal su colección de relojes de alta gama, además de sus joyas familiares. Acompañada por su hija Lola, la presentadora nos ha contado cómo está María y cómo le ha afectado que se haya cumplido un año del atraco: "Yo la veo muy bien, ahora mismo concentrada para cantar y yo la veo muy bien". "Está cuidándose mucho y rodeada de gente que la queremos muchísimo y además, que no para. Yo no la he visto en todo el verano porque de una actuación a otra, de una actuación a otra, no para" ha añadido, asegurando que por fin puede decir que la cantante está "en un buen momento".

