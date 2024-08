Snowden denuncia la detención del fundador de Telegram en Francia como una "toma de rehenes"

El exanalista de Inteligencia estadounidense buscado por la Justicia norteamericana por filtrar a Wikileaks abundante información Edward Snowden ha criticado la detención este domingo en Francia del fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, que ha calificado como "toma de rehenes". "La detención de Durov es un ataque a los derechos humanos básicos de expresión y de asociación. Me sorprende y me entristrece profundamente que (el presidente francés, Emmanuel) Macron haya caído al nivel de tomar rehenes para acceder a comunciaciones privadas. Rebaja no solo a Francia, sino al mundo", ha publicado Snowden en su cuenta en la red social X. En un mensaje posterior parafrasea al poeta alemán Martin Niemoeller y su famoso texto sobre el ascenso del nazismo. "Primero vinieron a por Tiktok y no dije nada porque no tenía doce años. Después vinieron a por Telegram y no dije nada porque utilizaba otra aplicación u otra cosa. Después vinieron literalmente a por cualquier otra plataforma de disidencia y no dije nada porque, bro, cómo cojones podría hacerlo. Esa es la cuestión", ha argumentado. Durov fue detenido el sábado en el aeropuerto de Le Bourget por negarse a moderar contenidos relacionados con menores en Telegram, una plataforma conocida por no censurar los mensajes de sus usuarios, lo convertiría a Durov en cómplice de cualquier delito que se cometa en ella desde el punto de vista del derecho francés. Snowden está buscado por la Justicia de Estados Unidos después de que en 2013 filtrase numerosos documentos secretos en los que se desvelaban diferentes técnicas de espionaje llevadas a cabo por el organismo de Seguridad Nacional, incluidas escuchas telefónicas ilegales a líderes políticos internacionales. Una vez huyó de Estados Unidos, su primer destino fue Hong Kong, si bien más tarde terminó recalando en Rusia. En 2014 recibió un primer permiso de residencia que, años más tarde, sería ampliado por tiempo indefinido.

