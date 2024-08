Simeone: "Julián Álvarez es un futbolista increíble para el presente y para el futuro""

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, valoró positivamente "la grandísima concentración" que ofreció su equipo en la victoria de este domingo ante el Girona FC (3-0) y celebró contar esta temporada con "jugadores importantes" y que les pueden dar "soluciones", entre ellos un Julián Álvarez, "un futbolista increíble para el presente y para el futuro". "Nos enfrentábamos a un rival que la temporada pasada había hecho una temporada extraordinaria y que sabe jugar muy bien con distintas formas de atacar. Le doy un grandísimo valor a la concentración, a la tranquilidad y al no perder nunca el bloque que no le permitió a ellos tener las situaciones de gol que normalmente generan y nuestro gol evidentemente generó más seguridad para lo que venía en el segundo tiempo", señaló Simeone en rueda de prensa. El 'Cholo' cree que la ventaja le permitió "manejar desde el principio hasta el final" el segundo tiempo "con mucha seguridad defensiva y sobre todo con salida de contragolpe fuerte, rápida". "Los jugadores que entraron desde el banquillo nos dieron lo que nos faltaba dentro del partido, caso Reinildo defensivamente, caso Gallagher. Así que me quedo con muchas cosas positivas, mucho equilibrio y creo que eso nos permitió ante un grandísimo rival tener un buen juego", advirtió. El técnico argentino no quiso darle importancia a no tener errores porque estos "siempre hay en el fútbol" y remarcó que "los equipos que logran tener el equilibrio y que esto suceda menos veces, tienen más posibilidades de ganar". A nivel individual, elogió a Pablo Barrios y a Marcos Llorente. "Cuando lo vimos, entendíamos que le podía pasar todo lo que le está pasando. Nos pone muy felices que haya ganado el oro olímpico jugando de mediocentro porque lo puede hacer. De interior es un jugador importante, que tiene juego, visión, ataques y buena presión, y necesitamos que mantenga la tranquilidad, que sepa que sus compañeros lo van a ayudar a seguir creciendo y que no puede bajar el ritmo", detalló del canterano. Del polivalente futbolista, recalcó que "puede jugar claramente en el medio", pero que necesitan "explotar todo su potencial físico, ya sea en ataque y ya sea defensivamente". "Y esto nos invita a que Molina mejore y se rebele y muestre el campeón del mundo y de la Copa América porque la competencia la necesitamos y porque Llorente no va a poder jugar siempre al mismo ritmo", aseveró. "Según lo que los partidos nos vayan pidiendo, según lo que interpretemos de lo que nos vamos a enfrentar, y siempre buscando competir de la mejor manera", replicó sobre la posibilidad ahora de hacer más rotaciones por la amplitud de la plantilla. "Tenemos futbolistas importantes, jugadores que han llegado que nos pueden dar soluciones, jóvenes que tienen mucha ilusión y tendremos que gestionarlo de la mejor manera", añadió. Simeone dejó claro que todos sus futbolistas "saben" que quieren "ganar" y que el cuerpo técnico busca "siempre" lo que creen que "es mejor para el equipo". "Obviamente, me puedo equivocar, pero partir de ahí no tengo compromiso con nadie, con nadie y quiero ver lo que vi hoy, un equipo que empieza fuerte, que controla el partido bien", indicó. "Y teniendo cinco cambios nos puede generar esto que nos permite el campeonato y seguir jugando con futbolistas importantes como los tenemos y que sumen para el bien de lo que nos importa todo que es el equipo", expresó el preparador del conjunto colchonero. En cuanto al debut de Julián Álvarez, no escondió que "los futbolistas importantes exigen que obviamente pasen cosas". "La gente va al campo a verlos y obviamente a generar que pasen situaciones. Sabemos lo que tiene Julián, sabemos todo lo que nos puede dar y buscaremos explotar sus mejores condiciones, ya sea como primer delantero, como segundo o jugando por el costado", puntualizó. "Estamos convencidos de que tenemos un jugador para el presente y para el futuro increíble. Y como bien dice Antoine (Griezmann), nos falta conexión y eso nos va a dar el juego, los partidos, los entrenamientos. Hace poco que Julián llegó y eso nos lo va a dar el tiempo", sentenció del delantero.

