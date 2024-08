Laura Sánchez y Manuel Escribano oficializan su relación en el 40 cumpleaños del torero

El pasado 21 de agosto Manuel Escribano cumplía 40 años y, demostrando que su historia de amor está más que consolidada, Laura Sánchez no dudaba en felicitarlo públicamente compartiendo dos preciosas imágenes en blanco y negro de ambos derrochando sonrisas y complicidad. "Felicidades vida. Que bonito es celebrarte" escribía acompañando una felicitación con la que oficializaba una relación que comenzó tímidamente la pasada Feria de Abril, poco después de que la modelo pusiese punto y final a su matrimonio con David Ascanio. No es la única cifra redonda que el torero de Sevilla cumple este año, puesto que hace dos décadas de su alternativa en los ruedos. Una celebración por partida doble que Escribano ha querido conmemorar de una manera muy especial este domingo: encerrándose en solitario con seis toros en la plaza de toros de Tarifa, antes de soplar las velas con una gran fiesta en uno de los locales más de moda de la localidad gaditana acompañado por sus seres queridos y, como no podía ser de otra manera, por Laura. Una tarde muy especial en la que el diestro dio lo mejor de sí y triunfó en el coso bajo la orgullosa y preocupada mirada de la modelo. Sin perder detalle de lo que sucedía en el ruedo, y presignándose cada vez que Manuel se enfrentaba al morlaco, la onubense -impecable con un total look blanco con top de escote halter, pantalón fluido y cinturón con maxi hebilla en dorado- no dudó en aplaudir a su novio y levantarse en varias ocasiones agitando su pañuelo blanco para pedir la oreja al presidente de la plaza. Una corrida en la que también pudimos ver a otros rostros conocidos como sus compañeros de profesión Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' -"es muy amigo nuestro y lo queremos mucho toda la familia, es muy buen torero y muy buena persona" aseguraba ante las cámaras- o Juan José Padilla, acompañado por su mujer Lidia Cabello y su hija Paloma, y que terminaba con un pletórico Escribano dando la vuelta al ruedo en compañía de su hijo. "Ha sido una tarde bonita, no fácil porque los toros no han regalado nada, pero bueno, una tarde para mí, para disfrutarla. Una gozada sentir el cariño y el aprecio de toda mi gente, y mucha responsabilidad porque cuando tienes a tu gente cerca es cuando hay que dar la mejor versión de uno" confesaba el torero con una sonrisa tras la corrida, revelando que si no le brindó ningún toro a Laura es porque "está siempre ahí, está conmigo y la gente que tienes cerca no le hace falta demostrarle mucho más. Eso surge". Como sí ha surgido el primer posado 'oficial' de la pareja durante la fiesta en la que Escribano ha soplado las velas tras su triunfo en la plaza. Cogidos por la cintura, derrochando sonrisas y miradas cómplices que reflejan lo enamoradísimos que están, la modelo y el torero han confirmado que lo suyo va viento en popa a toda vela y ya se puede decir bien alto que es un noviazgo en toda regla.

