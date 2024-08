El PSOE insta al PP a "dejar claro" si está con Vox y Alvise en la política migratoria o con la "humanidad"

El PSOE ha instado al PP a "dejar claro" si está con Vox y Alvise en la política migratoria o con la "humanidad que requiere el trato a unos niños y niñas que huyen de las guerras que hay activas en África y otros lugares del mundo". "Alberto Núñez Feijóo debe dejar claro si su política migratoria se reduce a los tuits de Xavier García Albiol. Si está con VOX y Alvise, o con la humanidad que requiere el trato a unos niños y niñas que huyen de las guerras que hay activas en África y otros lugares del mundo", señala el PSOE en un comunicado este lunes sobre la postura del PP ante la reforma de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados de territorios con sobreocupación. Precisamente, este lunes, el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha señalado que su partido no ve posible un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados. "Si nos atenemos a lo que hace el Gobierno y dice, desgraciadamente, no hay ninguna posibilidad de acuerdo porque el Gobierno no atiende, hace caso omiso, mira para otro lado", ha afirmado Sémper en rueda de prensa en la sede del PP, en la calle Génova. En este sentido, los socialistas recalcan que el PP "sigue empeñado en un discurso que vincula la inmigración y la delincuencia". "Se suma a VOX y Alvise en una forma de entender los movimientos migratorios de una extraordinaria miopía, y con un discurso muy peligroso para la sociedad en general", subraya. Asimismo, destaca que el pp "no tiene, ni ha tenido, política migratoria". Además, explica que el mando único creado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue cancelado por Mariano Rajoy, y fue recuperado por el gobierno progresista. "El gobierno progresista, con Pedro Sánchez al frente, propició el pacto migratorio en la Unión Europea como un hito en la presidencia española", indica. Igualmente, acusa a los 'populares' de "mezclar" todo tipo de situaciones, como la actuación de las mafias, "para no poner el foco en el problema de las comunidades autónomas a los que llegan los menores", que expone que "no son delincuentes". "Niños y niñas que no vienen a robar, ni a ocupar casas, ni traen machetes, como cada día los ultras socios del PP se encargan de sembrar odio en redes sociales", asegura el PSOE. Los socialistas explican también que, solo en el Congo, 1,2 millones de niños tienen malnutrición. Además, expone que más de 8.600 fueron asesinados o mutilados en escenarios de conflicto armado en 2022 y unos 7.600 fueron reclutados, según la ONU, que documentó un total de 27.800 violaciones graves contra niños atrapados en escenarios de guerra. Entre los abusos también dicen que destacaron la violación y esclavitud sexual, sobre todo de niñas. "Este es el problema al que nos enfrentamos, y que el PP se empeña en votar en contra de soluciones solo por ver perder al gobierno una votación", apunta. Finalmente, el PSOE dice que el PP tiene la "oportunidad" de cambiar su postura en la política migratoria para que se pueda dar "solución y ayuda" a las comunidades autónomas que "sufren una presión migratoria importante". "Solo tienen que decir que votarán a favor. Se lo están pidiendo hasta los partidos con los que gobiernan en coalición. Ya se confirmó a todas las CC.AA que tendrían los recursos adecuados para la acogida. Todo lo demás, como lo que hoy afirmó el Sr. Semper, son excusas de mal pagador", señala.

