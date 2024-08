Cultura asegura en 1,8 millones 12 obras que se exhibirán en la exposición 'Peter Halley en España', del Thyssen

El Ministerio de Cultura ha asegurado en 1,8 millones de euros 12 obras para la exposición temporal 'Peter Halley en España', en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La muestra estará abierta al público del 19 de octubre al 19 de enero de 2025. Las obras aseguradas por el Ministerio de Cultura son cedidas por colecciones particulares al Thyssen y por el Instituto de Arte Moderno de Valencia (IVAN), según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se trata de las pinturas del autor estadoudiense 'Blast Beat' (2020), 'Blue Cell' 2000, 'The World Is Not Enough' (1999), 'Barnkalaset' (2006), 'Blockbusters' (2005), 'Clemency' (2019), 'Edutainment' (2005), Half Magic (2018), 'Faith Force' (2019), 'Gravity' (2006), 'The Wrong Place' (2022) y 'Skin Trade' (1994). El periodo máximo de cobertura de la garantía del Estado se iniciará el 19 de septiembre y surtirá efectos desde el momento de la recogida de las obras en su lugar de origen, hasta la devolución con fecha límite de 19 de febrero de 2025.

