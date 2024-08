Carlos Sainz: "Está claro que el coche es otro en carrera"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) reconoció que "no" esperaba para nada acabar en la quinta posición en el Gran Premio de los Países Bajos y cerca del podio después de tener una mala calificación el sábado que demostró que su coche "es otro en carrera". "No, sinceramente no lo esperábamos. El sábado estaba bastante disgustado con cómo estaban yendo las cosas este fin de semana y quizás un poco negativo por cómo estaban yendo las cosas y la distancia que teníamos a los primeros en la calificación, pero está claro que este coche en carrera es otro al de la clasificación y hemos podido ir al ataque en carrera y remontar", señaló Sainz a los medios tras la carrera. El madrileño recordó que sus "simulaciones decían que séptimo o octavo" sería su "mejor resultado". "Hablaba el sábado de limitar daños y después cuando me he visto con ritmo de carrera para pasarles y ir a por el podio ha sido una grata sorpresa, así que muy contento con el ritmo", subrayó. Ahora, de cara a la carrera en Monza de la semana que viene, son "un poco más optimistas" después de ver que este domingo tuvieron "muy buen ritmo". "Si en la 'qualy' tampoco somos los más rápidos, en carrera igual podemos luchar, así que sí, está claro que este año con lo apretado que está todo entre los equipos de cabeza, te puede ir mal una calificación, pero luego en carrera puedes ir una 'decimita' o dos más rápido que los demás y pasarles en carrera, así que hay que mantenerse optimistas e ir a por todas y no rendirse", apuntó. Sainza confesó que le había "sorprendido" su adelantamiento a Sergio Pérez (Red Bull), pero "sobre todo también acabar tan cerca del podio, saliendo décimo, a 6 segundos creo y también es una buena noticia". "He ido muy rápido toda la carrera, muy cómodo con el coche también y hemos conseguido hacer una muy buena carrera, así que hay que seguir creyendo, porque está claro que las clasificaciones con este coche son complicadas, pero luego la carrera te permite un poco más", reiteró. "Está tan apretada la cosa que lo único que es una certeza es McLaren estará delante ya todas las carreras, será el equipo a batir y luego entre Red Bull, Mercedes y nosotros está claro que siempre hay una tendencia. Max (Verstappen) va a estar ahí siempre, porque nunca falla, pero el resto estamos ahí y hay que creer que el podio en cada carrera es posible, porque sí, puede estar siempre muy apretado", prosiguió el de Ferrari.

Compartir nota: Guardar Nuevo