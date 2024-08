Así será el día a día de la Princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín. Todos los detalles

Ahora sí, empieza la cuenta atrás para el ingreso de la Princesa Leonor en la Escuela Naval Militar de Marín, Pontevedra, para continuar con su formación militar como futura jefa de las Fuerzas Armadas tras su paso por la Academia General Militar de Zaragoza. Será este jueves 29 de agosto cuando la heredera al trono comience -previsiblemente acompañada por los Reyes Felipe y Letizia- esta nueva e ilusionante etapa que se alargará durante cuatro meses, y de la que cada vez conocemos más detalles. La Princesa de Asturias se incorporará a la Escuela Naval como Guardamarina de Primero dentro de la promoción que inicia el tercer curso, y estará en Marín hasta finales de diciembre, ya que será en enero cuando se embarque en el buque Juan Sebastián Elcano para concluir su formación en la Marina. Teniendo en cuenta este aspecto, está todo pensado para que Leonor siga un plan académico especial y diferente al de sus commpañeros, aunque no por ello menos exigente, puesto que deberá cumplir con todas las normas de la Escuela de Marín y su día a día será tan intenso como completo. La Princesa tendrá que levantarse a las 6:45 y, tras hacer su cama y ponerse el uniforme, se dirigirá al comedor para tomar el desayuno (entre las 7:00 y las 7:30). A las 9:00 comenzarán las clases, con una duración de 45 minutos cada una y en las que aprenderá todo lo necesario sobre cultura naval y navegación, sin olvidar un aspecto fundamental como la buena forma física que debe tener todo militar de la Marina. Por tanto, la práctica de diferentes deportes y exigentes sesiones de entrenamiento será una constante durante su paso por la Escuela Naval. Como alumna de tercero, la Princesa Leonor tendrá ciertos 'privilegios', como por ejemplo flexibilidad en sus horarios y la posibilidad de salir de la Academia para disfrutar de un paseo por la zona con sus compañeros, o el hecho de poder sentarse en el comedor con quien ella elija. La heredera al trono no tendrá un dormitorio para ella sola, sino que tendrá que compartir habitación con tres compañeras, y en cuanto a la maleta que llevará a Marín, 'Semana' adelanta que no será necesario que lleve demasiada ropa. Y es que tanto en la Escuela como en las salidas tendrá que llevar uniforme como el resto de alumnos. El código en cuanto a la vestimenta es estricto incluso en la ropa interior, puesto que se pide a las alumnas que lleven 14 bragas blancas lisas y 6 sujetadores del mismo color. Leonor contará con varios uniformes de Guardamarina, de campaña, ropa inífuga, de faena azul, y botas de seguridad y de campaña para cuando realicen maniobras. También tendrá que tener un par de zapatillas de deporte discretas, chanclas negras para la ducha, un kit de aseo y otro de costura, además de productos para limpiar su calzado. Una etapa en la Marina que está a punto de comenzar y que la Princesa aguarda con ilusión después de la buena experiencia que supuso su paso por la Academia de Zaragoza, donde como ha confesado se sintió como una maña más.

