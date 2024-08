Arantxa de Benito nos habla de su faceta como abuela

Ilusionada como nunca y viviendo una de las etapas más felices de su vida, Arantxa de Benito está saboreando al máximo su faceta como abuela. El hijo de Zayra Gutiérrez y Miki Mejías pasa mucho tiempo con la colaboradora de televisión y ya lo ha dicho muchas veces, está completamente enamorada de él. Hace unos días hablábamos con ella sobre su nieto y al preguntarle si está siendo buena abuela, Arantxa derrochaba modestia y nos confesaba que eso "lo tendrá que decir Hugo, pero desde luego una abuela muy presente y con unas ganas de ver a mi nieto que me muero siempre, eso es verdad". Ahora en verano "llevo tres semanitas sin verle, que llevo aquí trabajando", pero nos desvelaba que está "deseando abrir los brazos para comérmelo". Además, reflexionaba y nos desvelaba que "no tiene nada que ver la maternidad con la abuela cría" porque "ser abuela es tridimensional el amor. Se quiere un montón a los hijos, pero se ama también a los nietos", por lo que aseguraba que es "muy diferente, ya que la educación y la responsabilidad cae siempre sobre sus padres. A mí me toca mimarlo, achucharlo, enseñarlo y, bueno, disfrutarlo".

