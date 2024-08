Sebastián Yatra sigue guardando silencio sobre su posible relación con Bu Cuarón

Las idas y venidas de Sebastián Yatra y Aitana Ocaña no hay quién las entienda... de hecho, cada vez que se ha hablado de crisis sentimental entre ellos ha sido por alguna pista que han dado a través de redes sociales o porque la artista ha mandado alguna indirecta en sus conciertos. De hecho, esta última ruptura sentimental lo confirmaba ella de alguna manera en uno de sus últimos shows cuando aseguraba que "hay momentos en la vida que los vives tan intensamente y los quieres tanto... Y todo es tan increíble... Pero a veces se termina, a veces se acaba y no pasa nada". Y como no podía ser de otra manera, ahora se habla de que el posible romance entre Sebastián y la cantante mexicana Bu Cuarón podría haber sido uno de los motivos por los que habrían decidido poner punto y final a su relación. Además, a Aitana también se le ha relacionado con Biel Juste... Eso sí, no hay confirmación de ninguna de las dos posibles historias, aunque eso no es de extrañar porque ambos se mantienen siempre al margen de lo que se diga sobre ellos. Europa Press ha vuelto a tener ocasión de preguntarle al artista por estos temas y lo cierto es que se ha mostrado impasible ante las cámaras, evitando responder a la prensa tras una tarde promocionando su último trabajo.

Compartir nota: Guardar Nuevo