Luis Suárez se luce con un doblete e Inter Miami se asegura matemáticamente el 'playoff'

Nueva York, 24 ago (EFE).- Luis Suárez se lució este sábado con un doblete en los seis primeros minutos de encuentro y el Inter Miami, aún sin el lesionado Lionel Messi, venció por 2-0 al Cincinnati y se aseguró matemáticamente el 'playoff' de la MLS todavía con ocho partidos por delante por jugar.

El atacante uruguayo abrió su cuenta particular cuando solo se habían jugado 30 segundos de partido con un seco remate desde el corazón del área.

Antes de que el Cincinnati pudiera reaccionar, Suárez volvió a mandar el balón a la red en el minuto 6, esta vez tras un grave error del equipo visitante.

El Inter Miami se quedó con diez por la expulsión en la primera mitad del argentino Tomás Avilés pero el Cincinnati no consiguió recortar la distancia frente a un conjunto local con los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

Este duelo enfrentaba a los dos mejores equipos de la Conferencia Este y reforzó el liderato de un Inter Miami que, de paso, se vengó del humillante 6-1 que sufrió en Cincinnati a comienzos de julio.

El Inter Miami es primero del Este con 56 puntos. A los de Gerardo Martino solo le quedan ocho partidos por jugar, la misma cantidad de puntos que le sacan al Cincinnati (48 puntos).

Tercero con 43 puntos es el Columbus Crew, vigente campeón de la MLS Cup, que tiene tres partidos menos que el Inter Miami y el Cincinnati y que este domingo se mide a Los Angeles FC (LAFC) en la final de la Leagues Cup.

A la espera de que Messi regrese de su lesión en el tobillo, el Inter Miami ya solo puede competir por dos títulos: el MLS Supporters' Shield, que se lleva el equipo con más puntos en la temporada regular (en 2023 fue el Cincinnati); y la MLS Cup, que se anota el conjunto ganador del 'playoff' de la MLS.

Los de rosa están al frente de los candidatos para el MLS Supporters' Shield puesto que tampoco en el Oeste hay ahora mismo ningún equipo con más puntos que ellos.

Más allá del Inter Miami, este sábado, que suponía el regreso de la MLS tras la Leagues Cup, fue un día de goleadas alucinantes y muy abultadas.

Quizá la más impactante fue el 0-5 con el que el New England Revolution saqueó el campo del Montreal.

El argentino Luca Langoni debutó con el Revolution con un tanto y una asistencia.

También fue muy entretenido el 3-4 con el que el Dallas se llevó los tres puntos del campo del DC United. Los cuatro goles de los texanos sucedieron antes del descanso y los capitalinos acabaron con uno menos por roja a Boris Enow.

Otro equipo que obtuvo una victoria a domicilio fueron los Seattle Sounders, que doblegaron por 2-3 al Minnesota United.

En cambio, los dos equipos de la Gran Manzana no pasaron del empate: el New York City en casa por 2-2 contra el Chicago Fire pese al doblete del costarricense Alonso Martínez y los New York Red Bulls por 1-1 en el campo del Charlotte. EFE

