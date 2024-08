Los partidos que apoyan a López Obrador y Sheinbaum confirman su mayoría en el Parlamento mexicano

La coalición conformada por el partido Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde ha obtenido mayoría calificada en la Cámara de Diputados tras las elecciones del pasado 2 de junio con 364 de los asientos, según ha confirmado este sábado el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la asignación de diputados plurinominales. Un total de 236 escaños son para Morena, 77 para el Partido Verde y 51 para el Partido del Trabajo. El proyecto fue aprobado con siete votos a favor de Guadalupe Taddei, Norma de la Cruz, Rita Bell López, Jorge Montaño, Arturo Castillo, Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey. En cambio, la propuesta de la consejera Claudia Zavala, que planteaba una interpretación a la fórmula de asignación para una mejor representatividad de los partidos, fue acompañada solamente por Dania Ravel, Jaime Rivera y Martín Faz, informa el diario mexicano 'El Universal'. "El INE no quita, ni regala diputaciones, ni senadurías, la única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto", ha argumentado la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. "Atisbar siquiera o peor aún, asegurar que se pueden inaplicar las reglas electorales, debilita la construcción de la ciudadanía y del Estado de derecho. Estamos ante un proyecto de acuerdo objetivo y, no sólo eso, es el resultado del trabajo de toda la estructura que conforma el Sistema Nacional de Elecciones", ha remachado. Así, ha advertido de que es inaceptable colocar al INE en una falsa disyuntiva, al no existir un dilema en la interpretación de la Constitución. En contraste, la consejera Zavala planteó que existe una distorsión en la asignación de plurinominales, por lo que se deben determinar los límites de sobrerrepresentación porque en procesos anteriores se ha optado por "regalar ocho puntos por igual a cada uno de los porcentajes de la votación nacional emitida de los partidos políticos". La discusión pasó al nivel político, con la oposición acusando al bloque oficialista de buscar una sobrerrepresentación por encima de los votos que recibieron en las urnas, mientras que Morena amagó con juicio político a las consejerías. Mientras, los partidos afines a la denominada Cuarta Transformación controlarán 83 de los 128 escaños del Senado, es decir, quedan a tres escaños de la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales.

