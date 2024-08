Levante y Cádiz empatan en su duelo directo y Almería y Granada ganan a domicilio

El Levante UD y el Cádiz, dos de los candidatos a pelear por el ascenso a LaLiga EA Sports, firmaron tablas en su duelo directo (1-1), mientras que otros dos aspirantes como la UD Almería y el Granada sacaron victorias a domicilio por sendos 0-1 ante el Tenerife y el Racing de Ferrol, respectivamente, en partidos correspondientes a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion 2024-2025 disputados este sábado. En el Ciutat de València, Paco López regresaba a la que fue su casa varios años y después de un estreno nefasto con el equipo cadista, con sonora derrota por 0-4 en el Nuevo Mirandilla ante el Real Zaragoza. Su equipo mejoró y se llevó un trabajado punto ante un conjunto 'granota', reforzado por su buen debut en El Molinón-Enrique Castro 'Quini' (1-2). En un partido bastante equilibrado, los goles llegaron en los segundos 45 minutos. En un contragolpe, y en su segundo remate, Brugué adelantó al inicio a los locales, pero un penalti en el tramo final anotado por Alcaraz dio un punto a los visitantes. Por su parte, la UD Almería y el Granada sacaron dos buenas victorias lejos de sus estadios, óptima sobre todo para el conjunto nazarí que en su primer partido de la temporada se había visto sorprendido por el Albacete Balompié en el Nuevo Los Cármenes. En esta ocasión, el equipo granadino estuvo más sólido a nivel defensivo para volver a ganar a domicilio, algo que no hizo la temporada pasada en Primera y que no lograba desde el 20 de mayo de 2023 ante el Mirandés. Un solitario gol de Ricard Sánchez en el minuto 82 bastó para los de Guillermo Abascal. Por su parte, la UD Almería, en su segunda salida consecutiva tras arañar un punto hace una semana ante el Racing de Santander (2-2), se impuso en su visita al CD Tenerife, al que batió por 0-1 en el Heliodoro Rodríguez gracias a un gol de Nico Melamed en el minuto 64, diez minutos después de que los locales se quedasen con diez por la expulsión de José León. Finalmente, el Sporting de Gijón y el Eldense empataron sin goles en un partido donde los locales no aprovecharon sus ocasiones, mientras que el Málaga y el Mirandés empataron a uno en La Rosaleda con Dioni igualando al final el tanto visitante al filo del descanso de Panichelli.

Compartir nota: Guardar Nuevo