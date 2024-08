Las delegaciones de Hamás e Israel abandonan El Cairo sin acuerdo

Las delegaciones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y de Israel desplazadas hasta El Cairo para las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza han partido este domingo de la capital egipcia sin cerrar un acuerdo. Un portavoz del grupo palestino, Izzat al Rishk, ha explicado que se han reunido con los mediadores de Egipto y Qatar y han escuchado el resultado de los contactos con el equipo israelí de la semana pasada en Qatar, según recoge la televisión panárabe Al Yazira. Ante la información recibida, han instado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a ceñirse a lo acordado el pasado 2 de julio sobre la base de la propuesta estadounidense y la resolución posterior del Consejo de Seguridad de la ONU. Hamás se ha mostrado así dispuesto a aceptar lo pactado "de forma que se satisfaga el interés supremo de nuestro pueblo" con la condición de que el acuerdo incluya "un alto el fuego permanente, una retirada completa de la Franja de Gaza, el regreso de los vecinos a su zona, ayuda y reconstrucción y un acuerdo serio de intercambio". Por otra parte, la televisión pública israelí ha informado de que los enviados israelíes han regresado de El Cairo a Tel Aviv tras mantener los contactos, aunque todo apunta a que la insistencia de Israel en mantener presencia militar en el Corredor Filadelfia, en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, sigue siendo uno de los obstáculos principales. En cualquier caso, la televisión estadounidense NBC ha asegurado citando fuentes diplomáticas israelíes que se han logrado avances sobre la cuestión del Corredor Filadelfia. De hecho, el embajador israelí en Washington, Michael Herzog, ha explicado a la cadena CBS que Israel ha aceptado reducir su presencia en la zona, "pero no estamos obligados a marcharnos en esta fase". El plan anunciado por Joe Biden el 31 de mayo para una tregua se desarrolla en torno a tres frases, la primera de las cuales se prolongaría durante seis semanas. En este plazo, las fuerzas israelíes se retirarían de las zonas pobladas de Gaza y se produciría la liberación de varios presos palestinos a cambio de la entrega de rehenes vulnerables. En una segunda etapa, serían liberados el resto de rehenes, en el marco de un final ya permanente de las hostilidades, mientras que la tercera y última fase consistiría en el inicio de la reconstrucción de la Franja y en la entrega de los cuerpos de los secuestrados ya fallecidos. No obstante, la presencia futura de Israel en Gaza se ha convertido en un extraordinario obstáculo para las negociaciones, en particular en el llamado Corredor Filadelfia de la ciudad de Rafá, situado en el lado palestino de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. El corredor es el nombre con el que es conocida la franja de tierra de unos 14 kilómetros de largo que recorre la frontera, cuyo lado palestino quedó bajo control de la Autoridad Palestina a partir del plan de desconexión de 2005 por el que se desmantelaron las colonias judías en Gaza y cuyo lado egipcio quedó bajo control de El Cairo.

Compartir nota: Guardar Nuevo