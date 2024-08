Hansi Flick: "Cada partido es un paso adelante"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró satisfecho por la victoria de este sábado ante el Athletic Club y recalcó que "cada partido es un paso adelante" para su equipo, del que elogió a Pedri González y a un Robert Lewandowski que "cuando está en forma y se muestra positivo, realmente marca la diferencia". "Creo que siempre es bueno mejorar, es también lo que les he dicho a los jugadores. Cada partido es un paso adelante y queremos mejorar, hacerlo mejor y eso es lo que estamos haciendo. Hemos analizado el partido y vamos a ver cómo podemos hacer las cosas mejor para el próximo partido y espero que veamos cosas positivas en el próximo encuentro", señaló Flick en rueda de prensa tras el partido. El alemán celebró contar con un equipo "muy bueno" y en el que hay "un muy buen ambiente". "La actitud de los jugadores en los entrenamientos es fantástica y me gusta, nos encanta a los técnicos y para mí trabajar con ellos es un verdadero placer", apuntó. "La idea de cómo queremos jugar la aceptan plenamente. Tenemos dos victorias, seis puntos y esto ayuda mucho porque no es fácil cuando haces presión alta y hay mucho espacio por detrás, pero lo estamos haciendo muy bien. Evidentemente, están los jugadores jóvenes y los experimentados y más mayores y por tanto el rendimiento no tiene nada que ver con la edad", añadió el entrenador blaugrana. De cara a dos partidos la próxima semana, ve a su equipo "bien", pero no descarta rotaciones para la visita al Rayo Vallecano. "Está bien que los jugadores que están en el campo sepan cómo reacciona y cómo actúa el jugador que tienen al lado de momento, pero tenemos dos partidos más en una semana y este domingo veremos después de este partido cómo se sienten los jugadores y puede ser que cambiemos algunas cosas, sí", remarcó. El entrenador alemán apuntó que su equipo siempre tiene "la intención de ganar" sea cual sea el planteamiento. "Jugamos para ganar, para nosotros está bien tener un equilibrio entre defensa y el ataque y esto nos ha ayudado mucho", advirtió. Flick agradeció el "trabajo realmente increíble" que han hecho los servicios médicos con Pedri González, que ya "está prácticamente al cien por cien". "Al igual que en Valencia, ha aportado este equilibrio. Puede proteger la pelota, tiene también la habilidad para combinar. Es muy positivo tenerle en el campo", subrayó del canario. "Le conozco muy bien, he trabajado con él. Está jugando bien, está haciendo mucha y buena presión al rival. Siempre recibe la pelota muy arriba y esto forma parte de nuestro juego. Especialmente en la primera parte, pudo marcar uno o dos goles más. En cualquier caso, en definitiva, pues es un goleador y marca goles", detalló sobre Robert Lewandowski, que ya lleva tres goles y fue el autor del tanto del triunfo. Para Flick, el polaco "es un jugador profesional y está trabajando duro". "Se está entrenando con mucha intensidad. No es una cuestión de edad tampoco con él porque cuando está en forma, cuando se muestra positivo, como lo está haciendo ahora, realmente marca la diferencia. Sabe perfectamente cómo marcar goles y con el 1-1 siguió haciendo esta presión, necesitábamos este gol y tuvo esta oportunidad. Es su trabajo y lo está haciendo no solamente este año, sino desde que está aquí con nosotros", expresó. Finalmente, no se mostró preocupado por la situación de Dani Olmo, que todavía no puede jugar por no estar inscrito por club. "Espero que lo podamos tener con nosotros. Como dije, son cosas que tenemos que aceptar, no las podemos cambiar. Lo sabíamos antes cuando firmó el contrato por el Barça. Me concentro en lo que queremos hacer y hoy queríamos ganar tres puntos y así lo hemos hecho", zanjó.

