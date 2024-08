Dos detenidos tras el ataque con cuchillo de Solingen (Alemania)

La Policía alemana ha detenido a dos personas relacioadas con el ataque con cuchillo ocurrido este pasado viernes en la ciudad de Solingen y que se ha saldado hasta el momento con tres muertos y ocho heridos. El ataque ha sido reivindicado por Estado Islámico. Uno de los detenidos es un adolescente de 15 años acusado de no denunciar al autor del ataque, quien le había informado de sus intenciones, mientras que el segundo detenido ha sido arrestado durante una operación en un centro de acogida para refugiados. Un portavoz de la Policía ha confirmado esta segunda detención en una operación en la que han participado las fuerzas especiales y en la que unos 200 agentes han acordonado la zona. No ha trascendido ningún detalle de la identidad de este detenido, pero la revista 'Der Spiegel' ha apuntado que el adolescente arrestado es un ciudadano de Kirguistán que vivía en un centro de acogida para refugiados. El arrestado "está acusado de no haber denunciado un intento de perpetrar acciones criminales", ha explicado un responsable de la Fiscalía de Düsseldorf, Markus Caspers. "Los testigos han declarado que una persona no identificad había hablado de sus intenciones con el joven poco antes del ataque", ha añadido. Según ha explicado el jefe de la Policía local, Thorsten Fleiss, el joven ha sido detenido gracias a las declaraciones de varios testigos que le identifican hablando con un individuo que podría tratarse del autor material de los apuñalamientos, minutos antes del ataque. REIVINDICACIÓN DE ESTADO ISLÁMICO El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque del viernes "en venganza por los musulmanes de Palestina y otros lugares", según el texto, recogido por la televisión alemana ZDF. No hay confirmación oficial al respecto, pero la Policía no ha descartado la posibilidad de que se trate de un atentado terrorista. Cientos de personas han participado a última hora de la tarde en el funeral celebrado en el centro peatonal de la ciudad, muchas de ellas con flores y velas. El alcalde de la ciudad, Tim Kurzbach, se ha lamentado por el "dolor infinito" causado por el ataque. "Estamos muy afectados en Solingen. Nuestra ciudad llora, pero no estar solos en esta pena es una buena señal", ha argumentado el alcalde, que ha tenido una mención especial para los servicios de emergencia y para quienes han enviado sus condolencias desde otros puntos de Alemania y desde el extranjero. En torno a las 21.45 horas (hora local) del viernes, un hombre de identidad desconocida ha comenzó a apuñalar de manera indiscriminada a la gente en Fronhof, un mercado del centro de la ciudad en el que se había instalado un escenario para los actos de conmemoración de los 650 años de Solingen. Consiguió darse a la fuga aprovechando el caos y dejó a su paso tres muertos -- dos hombres de 56 y 67 años, y una mujer de 56 -- y ocho heridos, de ellos cuatro en estado crítico.

