(Cró) Osasuna amarga el retorno de Arrasate, Kubo ajusticia al Espanyol y Getafe y Rayo no ven puerta

El CA Osasuna estrenó este sábado su casillero de victorias en LaLiga EA Sports 2024-2025 después de imponerse por 1-0 al RCD Mallorca, en un partido marcado por la vuelta de Jagoba Arrasate a El Sadar, mientras que Take Kubo decidió el triunfo de la Real Sociedad ante el RCD Espanyol (0-1) y el Getafe y el Rayo Vallecano empataron sin goles en su derbi, en partidos correspondientes a la segunda jornada. En El Sadar, Arrasate era el protagonista en su regreso a Pamplona tras haber puesto fin hace unos meses a una etapa de seis temporadas al frente del conjunto osasunista, pero no fue un retorno feliz porque su equipo se marchó de vacío y no pudo dar la misma medida que en la primera jornada ante el Real Madrid. Osasuna no tuvo sentimentalismos y se lanzó decidido a por la victoria desde el pitido inicial, pero se topó con el orden defensivo del conjunto bermellón, que esperó su oportunidad más agazapado. El ritmo del choque fue alto, pero las ocasiones no fueron demasiadas, aunque sí buenas para ambos equipos. Así, los locales pudieron abrir la cuenta con dos disparos, de Aimar Oroz y Ante Budimir, que encontraron la buena respuesta de Dominik Greif, al que le salvó el palo en un tercer lanzamiento, también del campeón olímpico. Los visitantes lo probaron también desde fuera, con un disparo de Sergi Darder que repelió Sergio Herrera y, sobre todo, con un cabezazo excesivamente 'picado' del japonés Takuma Asano cuando la primera parte llegaba a su fin. Tras el paso por los vestuarios, el conjunto que dirige Vicente Moreno salió mejor y controló con mucha más autoridad el encuentro, favorecido también por el tempranero gol de Rubén García en el minuto 55. A partir de ahí, Osasuna fue mejor y supo sujetar las pocas acometidas del Mallorca para sumar su primera victoria en El Sadar desde el pasado 4 de marzo ante el Deportivo Alavés. KUBO MARCA LA DIFERENCIA, SOSO DERBI MADRILEÑO Por otro lado, la Real Sociedad recuperó los tres puntos perdidos en el Reale Arena en su estreno en LaLiga EA Sports ante el Rayo Vallecano en su visita al RCDE Stadium donde batió por 0-1 al RCD Espanyol gracias a una acción individual de Take Kubo. No fue un partido excesivamente entretenido, más en la segunda parte, porque en los primeros 45 minutos las ocasiones brillaron por su ausencia. Los visitantes fueron los que más dominaron y tuvieron las mejores opciones sobre todo con un disparo de falta de Sergio Gómez que puso a prueba a Joan García y un remate de Beñat Turrientes. Tras el descanso y después de un aviso de Brais Méndez, el Espanyol reaccionó y fue mejor que su rival, con una clara ocasión desperdiciada por Alejo Véliz. Los minutos fueron pasando y el conjunto de Manolo González demostró que arriba no tiene demasiado, lo que acabó pagando caro. Kubo quiso reivindicarse tras ser suplente y firmó una gran acción individual para hacer el decisivo 0-1 en el minuto 80, imposible de levantar para los 'pericos', aún sin puntos ni goles en su regreso a la élite. Finalmente, en el Coliseo se vivió un igualado y un tanto aburrido derbi madrileño entre el Getafe y el Rayo Vallecano, saldado con un empate sin goles tras un encuentro donde tampoco hubo mucho que contar en cuanto a ocasiones, escasas en ambos lados. El centrocampista argentino Óscar Trejo tuvo la mejor de los visitantes en la primera parte, mientras que en la segunda, donde los José Bordalás fueron algo mejores, Chrisantus Uche estuvo a punto de volver a ver puerta como improvisado '9' al inicio de la reanudación. Las entradas de Sergio Camello, Isi Palazón y de Álvaro García tampoco mejoraron excesivamente a nivel ofensivo a los de Íñigo Pérez, que saldaron con un punto su segunda salida a domicilio consecutiva antes de recibir al FC Barcelona este martes.

