Ana Mena debuta en Starlite con un sold out

Ayer fue una gran noche en Starlite Occident. El festival recibía, por primera vez, a Ana Mena, la sensación del pop español. Nacida en Estepona, hace 27 años, debutó en el Auditorio de la mano de "Bellodrama", su último disco, lanzado en 2023, y con el que ha conseguido posicionarse entre las artistas con mayor proyección. Ana es toda una estrella y sabe muy bien lo que es subirse a un escenario, pues lo lleva haciendo desde 2006, cuando apenas tenía 9 años. Pero ha pasado ya mucho tiempo desde esos comienzos, en los que cantaba flamenco. La malagueña, tras años de trabajo y de compaginar su faceta musical con la de actriz, en 2015 lanzó "No soy como tú crees". Un single que, de inmediato, se coló en las listas de los más escuchados en Spotify; éste fue la carta de presentación de "Index" (2018), su primer álbum, y que supuso el anuncio de su carrera como solista. A partir de aquí, todo ha ido hacia arriba. La princesa del pop español salió al Auditorio para demostrarlo. "Me he pillao x ti", tema que escribió a un crush, fruto de un viaje a Italia, y que grabó junto a Natalia Lacunza, fue la canción escogida para abrir su show. Con una puesta en escena digna de una diva, rodeada, como no, de un sensacional cuerpo de baile, Ana Mena recordó a todos que estaban allí para disfrutar. Sus coreografías, su voz, sus melodías y su dominio del directo hicieron de su actuación una conquista. La setlist arrancó con uno de los títulos que conforman "Bellodrama", disco que da nombre a la gira con la que, desde abril, la cantante y compositora está recorriendo España. El álbum, con el que la artista dice que se siente muy identificada, y al que describe con tres palabras: "melancolía, romanticismo y doliente", es el segundo de su carrera como solista y contiene 15 temazos. Anoche, sonaron "Lentamente", "un Millón de Lunas", "Ben & Jerry's", "Me enamoro", "Un clásico", "Llorando en la disco"... Pero la expectación y el clamor desbordaron la Cantera cuando Ana abordó las afamadas colaboraciones de su más reciente trabajo: "Bailando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo. Y nadie como tú me conoce..."; los versos y el ritmo pegadizo de "Se iluminaba", segundo dúo de éxito con el italiano Fredy de Palma; el remix de "A Un Paso de la Luna", archiconocido tema de 2020 con el rapero Rocco Hunt; o "Música ligera", canción que homenajea al pop que surgió en España e Italia en la década de los 60 y con el que ha querido recuperar el sonido de algunas de las estrellas que la han inspirado. "Es mi aplauso sentido a divas adelantadas a su tiempo, como Massiel, Cecilia o Mina, que abrieron caminos que hoy transitamos". Fueron himnos coreados y bailados al unísono por el público de Marbella, que vio como su ídolo andaluzentrelazaba un hit con otro, sin pausa, sin descanso, entregada y volcada. La fiesta no decayó en ningún tramo del concierto, sino todo lo contrario. La cantante de Estepona también interpretó sus hits más consolidados: "Un beso de improviso", su primera colaboración con de Palma; "Solo", junto a Maffio y Omar Montes; "Ya es hora" con De la Ghetto y Becky G; o las versiones "Puedes Contar Conmigo" de La Oreja de Van Gogh; y "Quiero Decirte", con Abraham Mateo, con quien desde la infancia han ascendido en paralelo profesionalmente y mantienen una conexión muy especial. Números 1 que han pegado fuerte y han atrapado a un enorme elenco de fans que siguen a su ídolo. Y es que la estrella del pop dejó constancia de su versatilidad, de su excelente rango y control vocal y por supuesto, de ese carisma que la hace única. Feliz, radiante y agradecida, Ana Mena concluyó su primer espectáculo en Starlite Occident de la mejor manera, con "Las 12".

