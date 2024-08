María José Suárez aterriza en Madrid tras sus fotografías con Elías

María José Suárez protagonizaba este miércoles la portada de la revista 'Lecturas' muy bien acompañada por un misterioso hombre con el que disfrutó de una noche de lo más completa en Sevilla. Su nombre es Elías, es andaluz y tienen muchas cosas en común, ya que a ambos les encanta Ibiza, el deporte y la gastronomía... pero, ¿qué hay entre ellos? En este contexto, Suárez ha llegado este mediodía a Madrid después de disfrutar de sus vacaciones y se ha mostrado de lo más sonriente al preguntarle por Elías, el hombre con el que ha sido fotografiada y con el que podría tener una nueva ilusión. Sin dejar de reflejar su felicidad, la modelo ha asegurado que "no voy a comentar nada" de la relación que mantiene con él, pero que se lo ha pasado "bien, muy bien". Dispuesta a "recuperar la tranquilidad, sobre todo" tras la polémica que vivió hace unos meses con Álvaro Muñoz Escassi, María José pisa suelo madrileño sin querer saber nada de las nuevas aventuras del jinete: "Es que no lo sé, lo que haga él ya no es de mi incumbencia, cada uno tiene su vida". Además, nos ha admitido que no ha denunciado al jinete: "No, no" y que no ha vuelto a hablar con Valeri: "No he hablado con ella". Por último, ha confirmado que su verano ha sido bueno a pesar de la ruptura con él: "Dentro de lo que cabe, me lo he pasado bien, he sacado momentos buenos".

