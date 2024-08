Isa Pantoja, más dura que nunca con su madre: "Me va a costar mucho perdonarla"

Llegó el día. Isabel Pantoja se sube esta noche al escenario en la plaza de toros de Albacete y, tras mostrarse especialmente seria y esquiva en sus últimas apariciones, en su viaje a la ciudad manchega sorprendía con su sonrisa: "Estoy muy feliz" aseguraba radiante, dejando claro que en nada le han afectado las informaciones surgidas en los últimos días sobre la venta de Cantora, su demanda de desahucio a la viuda de su hermano Bernardo, Junko, o su supuesto distanciamiento con dos de sus mejores amigas que han dejado de acompañarla en sus actuaciones tras una presunta discusión con Agustín Pantoja. Una aparente felicidad que su hija Isa Pantoja ha puesto en duda en su cita semanal con 'Vamos a ver'. "No creo que sea feliz, no la veo feliz. Se viene arriba cuando se sube al escenario por el apoyo de los fans. Sale de Cantora, se reúne con gente de su equipo con la que se lleva bien y se ríe... pero la realidad es otra porque está en su casa sola con mi tío Agustín" ha afirmado rotunda, convencida de que la "única responsable" de la situación de soledad que está viviendo es ella. "Mi tío puede tomar una decisión pero ella acepta y a lo mejor piensa también como él. Él no lo pone fácil pero la que toma la decisión es mi madre" ha sentenciado. "¿Puedes estar feliz no hablándote con sus hijos?" se ha preguntado dolida, segura de que es "imposible" que la tonadillera sea feliz cuando no tiene relación ni con Kiko Rivera ni con ella, y tampoco sin sus nietos. "Si le diésemos igual sería mala persona y no lo es, no creo que lo sea. Puede ser feliz en momentos, pero es imposible que sea feliz sin hablarse con sus hijos ni ver a sus nietos" ha insistido. Más clara que nunca, Isa ha confesado que aunque ella es relativamente feliz con Asraf y su hijo, su felicidad no puede ser completa por su nula relación con su madre: "En ocasiones puntuales como cumpleaños, Navidad... me acuerdo y siento que me falta algo. No me voy a morir tampoco pero no soy feliz feliz" reconoce. Y es que la joven no entiende por qué su madre rompió con ella sin darle ninguna explicación y, como admite, "me sienta como una patada ahí" que presuma de complicidad en redes con Anabel Pantoja y grabe vídeos tocándole la barriguita de embarazada "cuando no tiene relación con mi hijo": "Permite que Anabel lo cuelgue en redes sociales y me parece innecesario, me sienta fatal". Algo que como ha contado ha hablado con su prima, que le díjo que ella también tenía derecho a celebrar su embarazo con su tía. "Pero el derecho no tiene nada que ver con sobreexponerlo en redes sociales cuando mi madre no habla conmigo" ha expresado. Y ha sido cuando le han preguntado si cree que Pantoja tiene la conciencia tranquila respecto a ella cuando Isa ha reconocido que no lo sabe, revelando que lo primero que le preguntaría si la viese sería '¿qué ha pasado?': "Yo no tengo ni idea. Sé que a ella no le gusta que Anabel, Kiko y yo estemos expuestos en la tele, sobre todo por mi porque piensa que tengo más capacidad para hacer otras cosas. Es algo que ella piensa, pero si ha pasado algo tan grave para no hablarme durante tantos años y preguntarme por mi hijo de verdad que no lo entiendo" ha confesado. "Me va a costar mucho perdonarla" ha añadido muy dura, dejando claro que aunque no es feliz al 100% por su distanciamiento de su madre, no tiene "nada que esconder": "Estoy traquila y duermo bien por las noches, y cuando me veo en el espejo veo a la mujer que pensé que iba a ser" ha sentenciado. Por último, Isa ha explicado que si está tan dolida con su madre no es tanto por ella como por su hijo Alberto. "La relación que tenían era muy buena, se querían muchísimo y me da pena que se haya perdido eso. Y ahora me duele porque no depende de ti solament,e sino también tu hijo y te duele el doble. Lo he pasado muy mal, he estado abajo muchas veces, me va a costar" ha concluido.

