(Crónica) El Celta barre al Valencia y Conde y Ayoze dan tres puntos al Villarreal ante el Sevilla

El RC Celta superó este viernes, en el día de su 101º aniversario, al Valencia en Abanca Balaídos (3-1) para afianzar su liderato, mientras que el Sevilla se estrelló contra un inspirado Diego Conde y se llevó una dolorosa derrota (1-2) ante el Villarreal, en el arranque de la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2024-2025. En Vigo, el equipo de Claudio Giráldez se llevó un encuentro en el que, bajo el liderazgo de Iago Aspas, fue capaz de remontar el tanto inicial de los de Rubén Baraja para asentarse en lo más alto de la tabla y aumentar su fortaleza en casa, donde no ha perdido en sus últimos ocho partidos. El gol de Diego López para el equipo 'che' antes del cuarto de hora no desbarató los planes de un Celta que tardó muy poco en responder al golpe. Óscar Mingueza y Aspas le dieron la vuelta al choque en cinco minutos y Fran Beltrán, con un golazo desde la frontal, afianzó la ventaja, que le permite continuar primero. En el recinto vigués, Hugo Álvarez fue el primero en probar fortuna con un remate de volea a centro de Mingueza que acabó en las manos de Giorgi Mamardashvili, pero solo tres minutos más tarde los visitantes consiguieron adelantarse en una acción revisada por posible fuera de juego e incluso juego peligroso en la asistencia de chilena de Rafa Mir a Diego López, que se encargó de rematar de cabeza (min.13). Iván Villar todavía desbarató una gran ocasión de Thierry Correia antes de que los de Claudio Giráldez consiguiesen neutralizar el tanto valencianista. En el minuto 23, tras una gran combinación celeste, el balón llegó a las botas de Aspas, que puso un centro al segundo palo al que llegó Mingueza libre de marca para mandar el esférico al fondo de las mallas. Solo cinco minutos después, fue el defensa barcelonés el que contribuyó a subir el segundo tanto al marcador con un balón al espacio para el atacante de Moaña (min.28), que ya en el tiempo extra tuvo la oportunidad de incrementar la renta gallega tras un penalti pitado por mano de Hugo Duro. Sin embargo, el portero georgiano adivinó las intenciones de Aspas y detuvo el lanzamiento. En la reanudación, Javi Rodríguez rozó el tercero con un remate que se marchó por encima del travesaño, y Mamardashvili también actuó ante un peligroso chut de Williot Swedberg. El premio a la insistencia viguesa llegó en el minuto 60, cuando en un despeje de Yarek tras saque de esquina Fran Beltrán cazó la pelota y, de primeras, la alojó en la escuadra. El Valencia buscó acercarse y estuvo a punto en el 81, en un remate de cabeza de Rafa Mir que repelió el palo, pero no pudo evitar la segunda derrota del curso -tras la de la primera jornada ante el FC Barcelona-, que le deja como colista. Los gallegos, por su parte, se asientan en el liderato. CONDE SUJETA Y AYOZE AJUSTICIA A UN BUEN SEVILLA El arranque de esta segunda jornada de LaLiga EA Sports se completó en el Ramón Sánchez-Pizjuán donde se citaron dos rivales candidatos a los puestos altos de la clasificación como el Sevilla y un Villarreal, que salió ganador con un gol en el minuto 95 de Ayoze Pérez y después de que un inspirado Diego Conde le sujetase bajo palos. El portero del 'Submarino Amarillo' respondió con una sensacional actuación al fichaje de esta semana del guardameta brasileño Luiz Junior y fue clave para que los de Marcelino García Toral se llevasen tres puntos de los que se consideran injustos porque los de Xavi García-Pimienta fueron superiores, salvo en la definición. Las cosas no comenzaron bien para el conjunto sevillista, que pagó caro un despiste defensivo. Ninguno de los centrales fijó a Arnaut Danjuma, que se encontró con una 'autopista' por el centro, un espacio que no perdonó Alex Baena para demostrar sus cualidades de asistente. El pase del campeón de Europa y olímpico no lo desperdició el neerlandés para volver a ver puerta como en el 2-2 del pasado lunes ante el Atlético. El tanto hizo daño al Sevilla, al que le costó recuperarse y que cerca estuvo de verse 0-2 abajo, pero Oerjen Nyland tapó con acierto el remate cercano de Nicolás Pépé. Con el paso de los minutos y tras un gol anulado a Juanlu, los locales empezaron a crecer y se hicieron con el mando, pero Diego Conde le demostró pronto que no le iba a poner las cosas fáciles y estuvo rápido para sacar un remate, cercano, pero escorado, a Loïc Badé. El conjunto hispalense metió una marcha más y continuó apretando a la zaga del 'Submarino', que sufrió al mismo tiempo que no encontraba la forma de desplegarse ofensivamente. Saúl Ñíguez lanzó otro aviso con otra buena mano de Conde y el Sevilla terminó encontrando el empate en el añadido del primer tiempo. Lucas Ocampos lanzó un balón largo a la espalda de la defensa visitante y Dodi Lukebakio lo empaló con potencia a la red. Tras el paso por los vesturios, el guión no cambió demasiado. El Sevilla siguió dominando, aunque fue el Villarreal el que dio el primer aviso con Danjuma no definiendo del mejor modo posible ante Nyland. A partir de ahí, los locales fueron superiores y sólo el portero visitante evitó que culminasen su remontada. Diego Conde realizó una parada descomunal a Isaac Romero, que había recogido un rechace un irregular blocaje del guardameta, y poco después, evitó también el tanto de Saúl de falta directa. El equipo castellonense dio el susto con el provisional 1-2 de Santo Comesaña, anulado por el VAR por fuera de juego del debutante Thierno Barry, y con el Sevilla volcado y 'bombardeando' por las bandas, el portero visitante aún tuvo energía para sacarle con calidad otro remate a Kelechi Iheanacho. El que no falló fue Ayoze Pérez, que recogió un balón en el área para dar el triunfo a los de Marcelino cuando el choque agonizaba.

Compartir nota: Guardar Nuevo