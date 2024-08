Carlos Sainz: "Soy optimista de que jugaremos la baza de ir hacia adelante en carrera"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) se ha definido este sábado como "optimista" para el Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, y ha augurado que su equipo jugará "la baza de ir hacia adelante" en la carrera dominical, pese a salir desde la undécima posición de la parrilla. "Habrá que ver. Yo soy optimista de que jugaremos la baza de ir hacia adelante en carrera, pero en un circuito que siempre es complicado adelantar", comentó Sainz en declaraciones recogidas por DAZN desde el Circuito de Zandvoort, donde el piloto madrileño no avanzó a la Q3. "Yo creo que no me visteis mucho porque no he tocado la pista hasta la 'qualy'", le espetó a una periodista. "En este deporte la verdad que no hay milagros. Te pierdes la segunda sesión de libres, que fue la única en seco y solo pude dar dos vueltas. Obviamente llegando a la 'qualy' sin haber tocado el neumático blando y sin haber tocado prácticamente los neumáticos de seco, pues intentas darlo todo para pasar a Q3", resumió Sainz en el 'canutazo' de prensa. "Seguro que el tráfico con Hülkenberg no ha ayudado. El coche este fin de semana tampoco es que sea un coche muy fácil de llevar y muy rápido; así que, en cuanto esos detalles fallan, pues estás fuera", lamentó Sainz, tras haber aludido al conductor alemán del equipo Haas. Por otra parte, restó importancia a haber liderado fugazmente la tabla de tiempos el inicio de las tandas clasificatorias. "En ese punto obviamente todo el mundo solo ha dado una vuelta con el blando, yo había dado tres o cuatro para intentar recuperar tiempo, entonces ya llevaba más tiempo que los demás en pista", precisó el piloto madrileño. "En cuanto todo el mundo ha puesto dos o tres neumáticos blandos, ahí se ha notado dónde fallamos, que es en poner los dos juntos y en coger ritmo. Así que sí, no es lo ideal, pero es lo que hay. Habrá que aprender de que, si queremos luchar por el campeonato, no podemos fallar en detalles como los de ayer porque te acaban costando el fin de semana", concluyó Sainz desde Zandvoort.

Compartir nota: Guardar Nuevo