Biden anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania como muestra del "inquebrantable" apoyo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado la aprobación de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania como muestra del "inquebrantable" apoyo frente a la ofensiva militar lanzada por Rusia hace ya dos años y medio. "Que nadie se equivoque: Rusia no prevalecerá en este conflicto", ha subrayado el inquilino de la Casa Blanca. Biden, que ha hablado este viernes por teléfono con su homólogo Volodimir Zelenski, ha recordado que pese a la invasión iniciada en febrero de 2022 Ucrania sigue siendo "un país libre". En este tiempo, ha agregado, los ucranianos "han permanecido indomables frente a los atroces crímenes de guerra y atrocidades de Rusia". El nuevo paquete incluye misiles de defensa antiárea, proyectiles antitanque y equipos para hacer frente a los drones, entre otros materiales que Washington ha hecho coincidir con la celebración del Día de la Independencia en Ucrania. Además, la Administración Biden ha anunciado sanciones contra casi 400 individuos y entidades vinculados de manera directa o indirecta a la maquinaria de guerra rusa. "Estas acciones llegan después de una serie de pasos históricos", ha resaltado Biden, en un comunicado en el que ha puesto como ejemplo el envío de cazas F-16 a las Fuerzas Armadas de Ucrania y ha aludido al compromiso del G7 de promover préstamos por valor de 50.000 millones de dólares sirviéndose de los activos rusos congelados por las sanciones. Zelenski ha agradecido públicamente al presidente, el Congreso y a "todo el pueblo" de Estados Unidos el respaldo brindado a la causa ucraniana desde los primeros días de la "guerra a gran escala". "Nos permite aguantar y proteger nuestro Estado", ha remarcado en redes sociales tras la llamada. MÁS ARMAS, "URGENTEMENTE" El presidente, sin embargo, ha señalado que Ucrania necesita "urgentemente" que le lleguen las armas prometidas, con especial hincapié en los sistemas de defensa antiaérea, una reivindicación que ha planteado también en su habitual discurso vespertino a la nación. En este sentido, Zelenski ha asegurado que algunos aliados "han anunciado y aprobado (paquetes de ayuda militar), pero no los han entregado". "Y en el frente se combate con proyectiles y equipos, no con palabras como 'mañana' o 'pronto'", ha planteado.

