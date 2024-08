Alcaraz sobre Sinner: "Al final ha salido inocente y no hay mucho más que hablar"

Nueva York, 24 ago (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz abordó este sábado la polémica sobre el italiano Jannik Sinner, cuyo positivo quedó sin sanción al ser considerado un error de sus fisioterapeutas, y dijo que "al final ha salido inocente" y que "no hay mucho más que hablar" sobre este asunto.

"Es un tema muy delicado, es un tema muy serio. Creo que hay algo detrás de todo esto que mucha gente no sabe, seguramente. Incluso yo, yo no lo sé. Al final es muy difícil hablar del tema", reflexionó en una rueda de prensa del Abierto de Estados Unidos, que empieza este sábado.

"Al final, dio positivo pero habrá alguna razón por la que le habrán dejado seguir jugando que nosotros desconocemos. Entonces, tampoco puedo hablar mucho más del tema. Al final de todo, ha salido inocente, le han dado por inocente, así que al final vamos a tener a Jannik en el torneo y la verdad es que yo creo que no hay mucho más que hablar y yo por lo menos no tengo mucho más que decir del tema", añadió.

Número uno del mundo, Sinner dio positivo el pasado marzo en un control antidopaje en Indian Wells (EE.UU.), pero la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le declaró inocente esta semana al considerar que se trató de un error del fisioterapeuta del jugador al usar un producto con clostebol, que es una sustancia prohibida.

Esta decisión ha causado un notable debate dentro del mundo del tenis en los últimos días sobre si Sinner recibió trato de favor por ser uno de los tenistas más importantes de la ATP en estos momentos.

"No creo en eso", respondió Alcaraz a una pregunta sobre si hay "diferentes reglas para diferentes tenistas".

Las anteriores respuestas las hizo en español al final de una rueda de prensa en la que también le preguntaron en inglés sobre Sinner.

El murciano indicó que le iba a costar más explicarse en inglés sobre este asunto que en castellano pero señaló que lo iba a intentar.

"Es un momento realmente difícil para él, eso por supuesto. Es complicado. No voy a mentir: es complicado", afirmó en inglés.

"Creo en un deporte limpio. No sé mucho sobre este tema. Estoy bastante seguro de que hay muchas cosas que no sabemos, dentro del equipo, todo... Pero si le han permitido a Jannik seguir jugando es por algo. Dijeron que es inocente. Eso es todo lo que sé y todo de lo que puedo hablar", agregó.

Las palabras de Alcaraz llegaron un día después de que Sinner atendiera a los medios por primera vez tras conocerse su positivo sin sanción.

"Por supuesto no es ideal (lidiar con esto) justo antes de un 'grand slam', pero sé que no he hecho nada malo. Ya tuve que jugar durante meses con esto en mi cabeza, simplemente recordándome que no he hecho nada malo. Siempre respeto las reglas y siempre lo haré", dijo el transalpino. EFE

