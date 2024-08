Victoria Federica, su plan musical a pocos kilómetros de su prima la Princesa Leonor

De regreso en nuestro país tras disfrutar de dos semanas de vacaciones privadas en Grecia, la Familia Real ha reaparecido por separado, ¡y por sorpresa! Mientras la Infanta Sofía cuenta las horas para volver al UWC Atlantic College, el exclusivo internado de Gales donde cursará segundo de Bachillerato -las clases empiezan este viernes 23 de agosto- los Reyes Felipe y Letizia han sorprendido a los viandantes del centro de la capital este jueves por la noche, cuando han cenado en una conocida marisquería de la madrileña Plaza de Oriente. Mientras tanto la Princesa Leonor, que se incorpora a la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) este 29 de agosto para continuar con su formación militar, todavía no ha puesto fin a sus vacaciones y apura sus días de descanso en Málaga con un grupo de amigos. Para sorpresa de propios y extraños, la heredera al trono de dejaba ver en un popular chiringuito playero de Vélez-Málaga. Muy cerca de allí, otro miembro de la Familia del Rey, Victoria Federica, que horas después de que Leonor disfrutase con su pandilla de unos pescados en espeto sentada en una de las mesas que el establecimiento tiene en la misma arena de la playa, asistía al concierto de Rels B en el festival Starlite Occident de Marbella. Muy bronceada, y con una camisa oversize azul noche con rayas verticales de lo más favorecedora, la hija de la infanta Elena -acompañada por unos amigos- no se perdió detalle de la actuación, que grabó con su teléfono móvil mientras coreaba alguna de las canciones más conocidas del rapero. Lejos de los escándalos y polémicas que protagonizó el verano pasado, Victoria Federica está disfrutando de unas vacaciones inusualmente tranquilas; al menos mediáticamente, porque lo cierto es que no ha parado. Tras pasar unos días en Málaga la sobrina de Felipe VI viajaba a las Islas Maldivas con algunos de sus compañeros en 'El Desafío' -como Genoveva Casanova o los influencers Lola Lolita y Daniel Illescas- para bucear por el Océano Índico. De ahí, volaba a Abu Dabi para visitar a su abuelo el Rey Juan Carlos, con el que tiene una relación muy especial. Allí coincidió además con su madre y con su tía la infanta Cristina, trasladando sus tradicionales vacaciones en Palma de Mallorca -a donde que sepamos no han viajado este año- a los Emiratos Árabes. Y sin prisa pero sin pausa, Victoria cambiaba Oriente Próximo por Marbella, donde lleva varios días en los que no ha dejado de hacer planes, y donde se la ha visto en el concierto de 'Siempre así' en el Festival Starlite, además de en el de Rels B. Un verano de lo más completo en el que la influencer está disfrutando de su soltería. Además de Victoria Federica, si alguien acaparó todas las miradas en la actuación del rapero fue la también instagrammer Laura Escanes, que acompañada por Sindy Takanashi y sin dejar de sonreír en ningún momento aseguró que este está siendo "el mejor" verano de su vida.

