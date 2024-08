(Pre) Arrasate se reencuentra con El Sadar, Getafe y Rayo viven un derbi y la Real visita al Espanyol

Jagoba Arrasate vivirá un partido especial este sábado cuando visite El Sadar como entrenador del RCD Mallorca, mientras que el Getafe y el Rayo Vallecano vivirán un derbi madrileño y la Real Sociedad visitará al recién ascendido RCD Espanyol, en partidos correspondientes a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2024-2025. En El Sadar (17.00 horas), se verán las caras el CA Osasuna y el RCD Mallorca, un encuentro entre dos equipos que empezaron su campaña liguera con sendos empates, pero con sabores diferentes, y marcado por la vuelta de Jagoba Arrasate a Pamplona donde dejó huella. El técnico guipuzcoano pasó seis temporadas en el conjunto 'rojillo', al que devolvió a Primera División, donde fue capaz de consolidarle y salvarle sin excesivos apuros, llevándole además a la segunda final de Copa del Rey de su historia y de llevarle al 'playoff' de acceso a la Conference League. Un rendimiento y una forma de trabajar que cuajó en el club y en una afición que ahora será su rival en su nuevo proyecto al frente de un Mallorca que dejó una muy buena impresión en su debut ante el actual campeón, el Real Madrid, frente al que empató (1-1) en casa, aunque tuvo buenas opciones de que el susto fuese mayor. Salvo sorpresa, el técnico del conjunto bermellón, con la baja de Mateu Morey, apostará por el mismo once que ante los de Carlo Ancelotti. Enfrente, un Osasuna que también arrancó LaLiga EA Sports con tablas en su primer partido, aunque estas no le supieron tan bien ya que además de ser en El Sadar, fueron ante un rival directo y un recién ascendido como el Leganés en el estreno oficial de Vicente Moreno que, al igual que Arrasate, tiene un partido especial por su pasado como entrenador mallorquinista. Ahora, en su segundo choque consecutivo ante su afición, tratará de aparcar sentimentalismos ante un entrenador que le conoce bien y sumar tres puntos en su estadio, algo que se le resiste desde principios del mes de marzo cuando derrotó al Deportivo Alavés (1-0). El duelo entre los '9' de ambos equipos, Ante Budimir y Vedat Muriqi, será clave. DERBI MADRILEÑO En el Coliseum (21.30), habrá derbi madrileño entre el Getafe y el Rayo Vallecano, dos equipos que comenzaron bien en el País Vasco su temporada doméstica, con valioso empate de los 'azulones' en San Mamés (1-1) y gran triunfo franjirrojo en el Reale Arena (1-2). El conjunto getafense fue capaz de maximizar sus pocos recursos actuales, sobre todo a nivel ofensivo, pero mostró el mejor carácter competitivo que le ha impregnado su técnico José Bordalás para salir airoso ante un candidato a la parte alta como el Athletic Club. Ahora, no con muchas armas más, con la llegada de Juan Berrocal, pero con las bajas, salvo sorpresa, de Mauro Arambarri, lesionado en Bilbao, y Borja Mayoral, el Getafe intentará mostrar su fortaleza en casa con prácticamente el mismo once del debut salvo la presumible entrada de Carles Aleñà por el uruguayo y con Chrisantus Uche de nuevo como improvisado '9'. Por su parte, el Rayo Vallecano, después de una pretemporada en la que parecía haber dejado muchas dudas, comenzó LaLiga EA Sports con tres valiosos puntos a domicilio ante un rival complicado como la Real Sociedad que han reforzado a los franjirrojos de cara a su segundo choque consecutivo a domicilio. Íñigo Pérez logró romper el pasado domingo la mala racha como visitante de su equipo, que había cerrado la pasada campaña liguera con sólo dos puntos de los últimos 18 lejos de Vallecas y además sin hacer ni un solo gol desde que, precisamente, ganase 0-2 al Getafe, todavía con Francisco en el banquillo, aunque entonces con su rival 'exiliado' en el Cívitas Metropolitano. Andrei Ratiu y Álvaro García se perfilan bajas en un once donde el oro olímpico Sergio Camello podría ser el '9' titular. ESPANYOL Y REAL SOCIEDAD, A POR SU PRIMERA VICTORIA Finalmente, en el RCDE Stadium (21.30), se encontrarán el recién ascendido RCD Espanyol y la Real Sociedad, dos equipos que comenzaron mal su temporada liguera al sumar sendas derrotas ante el Real Valladolid (1-0) y el Rayo Vallecano (1-2). El conjunto 'perico' no tuvo buen estreno en su regreso a la Primera División tras un 'año en el infierno' y no dejó su mejor imagen ante otro ascendido, por lo que debe mejorar en su primer encuentro ante su afición donde más fuerte debe hacerse para evitar problemas clasificatorios. Manolo González, técnico del equipo espanyolista, podría retocar su once para encontrar ese plus en los suyos para sacar los primeros tres puntos que no traigan urgencias. Irvin Cardona, Alex Kral o Fernando Calero podrían ser algunas de las novedades. Por su parte, la Real Sociedad sufrió un duro revés en casa ante el Rayo Vallecano que espera ahora compensar a domicilio, una faceta en la que la temporada pasada en LaLiga EA Sports se movió bastante bien. De hecho, fue el quinto mejor visitante del campeonato con 30 puntos y sólo cinco derrotas. El entrenador 'txuri-urdin' Imanol Alguacil no podrá contar con el defensa Igor Zubeldia, ahora por culpa de una lumbalgia, ni el centrocampista Ander Barrenetxea ni con un Mikel Merino que lo tiene hecho a falta de confirmación oficial por el Arsenal. Martín Zubimendi se perfila titular y también podría entrar Sergi Gómez en el once en Barcelona. --HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 2 DE LALIGA EA SPORTS. Osasuna - Mallorca. Cordero Vega (C.Cántabro) 17.00. FC Barcelona - Athletic Club. Gil Manzano (C.Extremeño) 19.00. Getafe - Rayo Vallecano. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) 21.30. Espanyol - Real Sociedad. Melero López (C.Andaluz) 21.30.

Compartir nota: Guardar Nuevo