Pelosi, central en la renuncia de Biden, rechaza su nuevo apodo: "La Madrina"

Chicago (EE.UU.), 22 ago (EFE).- Considerada dentro del Partido Demócrata como una villana para unos y heroína para otros, la expresidenta de la Cámara Baja de EE.UU., Nancy Pelosi, manifestó este jueves su desagrado por el nuevo sobrenombre que le han adjudicado por haber influido en la renuncia del presidente Joe Biden: "La Madrina" o "La Doña".

"No me gusta en absoluto", declaró Pelosi durante una ponencia organizada por el portal Politico en el marco de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, donde Kamala Harris aceptará esta noche la nominación presidencial del partido.

Cuando se le preguntó si su rechazo a ese mote se debía a las connotaciones sobre los italoamericanos (comunidad a la que pertenece) o a la aparente referencia a su reputación como operadora política implacable, Pelosi se limitó a responder: "No me gusta que la gente haga pins y los reparta como si fueran un regalo. No me hace gracia".

Dentro del estadio donde se celebra la convención demócrata, algunos de los asistentes lucían pins y chapas con el nombre de “The Godmother” (La Madrina), imitando el logo de la icónica película sobre la mafia “The Godfather” (El Padrino).

Pelosi, de 84 años y quien presidió la Cámara de Representantes en dos periodos (2007-2013 y 2019-2023), es una de las figuras más poderosas dentro del Partido Demócrata.

Muchos la consideran el cerebro detrás de la revuelta que obligó al presidente estadounidense, Joe Biden, a anunciar el 21 de julio el fin de su campaña para la reelección, tras lo cual pidió el voto para Harris.

Pelosi no se sumó a quienes pedían públicamente a que Biden se retirara, pero ha admitido haber recibido llamadas de demócratas preocupados por el pobre desempeño del mandatario en un debate televisivo frente al candidato republicano Donald Trump.

Además, algunos de sus aliados en el Congreso, como los legisladores Adam Schiff y Zoe Lofgren, se unieron a la revuelta, lo que se interpretó como un mensaje indirecto de Pelosi operando a través de otros, un arte en política que esta poderosa mujer maneja a la perfección.

Tanto Pelosi como Biden han reconocido públicamente que no han hablado desde que el presidente puso fin a su campaña de reelección.

A pesar de la tensión, la exlíder de la Cámara ha asistido a la convención en Chicago. El lunes, durante la primera noche del evento dedicada a ensalzar el legado de Biden, Pelosi se unió al público coreando "Thank you, Joe" (gracias, Joe) y agitando una pancarta azul con la misma frase, lo que ha generado memes y bromas en redes sociales.

Para algunos asistentes, la demócrata es una villana que entre bambalinas acabó con la candidatura de Biden. Sin embargo, otros la consideran una heroína que ha logrado que el partido recupere la energía y la esperanza con la candidatura de Harris para enfrentarse a Trump en noviembre. EFE

bpm/jmr

(foto) (vídeo)