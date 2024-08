Óscar Puente desmiente acusaciones "partidistas": "Solo falta escuchar que con Franco los trenes iban mejor"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha desmentido las críticas de la oposición respecto a la operativa ferroviaria, que ha tildado de "partidistas e irresponsables", asegurando que solo le falta escuchar que "con Franco los trenes iban mejor". Así lo ha trasladado en una comparecencia en el Senado este viernes, convocada a petición del PP para que dé explicaciones sobre las incidencias que se están registrando este verano tanto en la red de cercancías como en la de alta velocidad. Puente ha comenzado su intervención admitiendo que el verano está siendo "muy complicado", por lo que ha pedido las disculpas tanto del Ministerio que dirige como de Renfe y Adif, empresas públicas dependientes de su cartera. No obstante, Puente ha centrado el inicio de su intervención en argumentar que el tren "vive en España el mejor momento de su historia", con récord tras récord de viajeros que han cambiado sus hábitos de movilidad para utilizar cada vez más el tren en sus desplazamientos. "Nunca ha habido un mejor servicio ferroviario que el que se presta en España en este momento. He escuchado en tertulias hablar de la España del 92 como la referencia en materia ferroviaria. En ese momento solo se movían seis trenes al día por sentido, 4.164 plazas. Hoy, cada día, se mueven en España 532 trenes con 115.000 personas. Por supuesto, los seis trenes que se movían entre Madrid y Sevilla 1992 llegaban a su hora, no tenía gran mérito. Ahora llegan en hora el 76% de esos 532 trenes", ha explicado. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))

